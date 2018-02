Speed skating, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Francesca Bettrone correrà anche i 1500 in Corea del Sud

Era la prima delle riserve, ora invece è tra le iscritte alla competizione olimpica: Francesca Bettrone, per effetto della rinuncia della quota da parte di un’altra Nazione, entra a far parte del novero delle atlete che si daranno battaglia per le medaglie sui 1500 metri femminili nello speed skating sul ghiaccio di PyeongChang.

Per Bettrone, dunque, sull’anello sudcoreano si profila un triplice impegno: l’atleta azzurra si era qualificata nella mass start, specialità dove ha raccolto l’argento agli Europei, facendo doppietta alle spalle di Francesca Lollobrigida, e nei 500 metri, mentre era la prima delle non qualificate sui 1500.

Ora questa rinuncia, che le spalanca le porte di un ulteriore palcoscenico a cinque cerchi, sul quale dare filo da torcere alle avversarie. Va ricordato però, che, in Coppa del Mondo, in cinque prove disputate su questa distanza, l’italiana non ha raccolto punti in classifica.













Foto: Pagina Facebook Francesca Bettrone

