Bob, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date

Dieci giorni di bob ad altissimi livelli quelli previsti per i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Le tre competizioni previste, bob a 2 uomini e donne e bob a 4, tra allenamenti e gare impegneranno gli atleti dal 15 al 25 febbraio, anche se le medaglie saranno assegnate il 18 e 19 febbraio per quanto riguarda il bob a 2 uomini, il 20 e 21 febbraio per il bob a 2 donne e il 24 e 25 febbraio per il bob a 4. Andiamo, dunque, a conoscere nel dettaglio il ricco programma dell’Olympic Sliding Centre e, soprattutto, quali saranno gli orari italiani previsti per le gare. Vi possiamo già annunciare che il bob a 2 avrà una programmazione semplice anche per le nostre latitudini, mentre il bob a 4 costringerà gli appassionati a fare le ore piccole.

PROGRAMMA BOB PYEONGCHANG 2018:

BOB A 2 UOMINI:

giovedì 15 febbraio: allenamenti ufficiali

venerdì 16 febbraio: allenamenti ufficiali

sabato 17 febbraio: allenamento ufficiali

domenica 18 febbraio:

dalle ore 12.05 prima manche

dalle ore 13.30 seconda manche

lunedì 19 febbraio:

dalle ore 12.15 terza manche

dalle ore 13.32 quarta manche e assegnazione medaglie.

BOB A 2 DONNE:

sabato 17 febbraio: allenamenti ufficiali

domenica 18 febbraio: allenamenti ufficiali

lunedì 19 febbraio: allenamenti ufficiali

martedì 20 febbraio:

dalle ore 12.50 prima manche

dalle ore 13.55 seconda manche

mercoledì 21 febbraio:

dalle ore 12.40 terza manche

dalle ore 13.50 quarta manche con assegnazione medaglie

BOB A 4:

mercoledì 21 febbraio: allenamenti ufficiali

giovedì 22 febbraio: allenamenti ufficiali

venerdì 23 febbraio: allenamenti ufficiali

sabato 24 febbraio:

dall’1:30 prima manche

dalle 2:40 seconda manche

domenica 25 febbraio

dall’1:30 terza manche

dalle 2.40 quarta manche con assegnazione medaglie













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bob – Angelo Giacovazzo