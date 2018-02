Snowboardcross, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Michela Moioli sogna una medaglia

Dopo la delusione della nottata italiana, dove nella gara maschile l’Italia non è riuscita addirittura a trovare la semifinali con la stella Omar Visintin uscito prematuramente agli ottavi di finale a causa di una caduta, i colori azzurri puntano tutto su Michela Moioli per quanto riguarda lo snowboardcross. Formula classica: prima le qualifiche, poi le batterie da sei atlete ognuna con passaggio del turno per le prime tre (quarti di finale, semifinali e finale).

“Il podio adesso lo voglio a tutti i costi, alla sfortuna ho già dato” ha dichiarato l’atleta di Alzano Lombardo al Corriere dello Sport un paio di giorni fa. In tanti, infatti, ricorderanno la performance dell’azzurra quattro anni fa, quando era appena diciottenne, in quel di Sochi, alla sua prima apparizione ai Giochi Olimpici. La stella della squadra del Bel Paese riuscì ad arrivare all’ultimo atto e, quando sembrava essere lanciata verso le medaglie, una brutta caduta la fermò e la costrinse ad un lungo stop per infortunio.

Il ritorno sulla tavola è stato comunque dei migliori: vittoria della Coppa del Mondo del 2016, medaglia ai Mondiali sia nel 2015 che nel 2017 e tante altre affermazioni nel massimo circuito internazionale. La stagione in corso è sicuramente la migliore della carriera della lombarda, che ha trovato finalmente la quadratura del cerchio non incappando più in quegli errori di troppo che spesso e volentieri le avevano pregiudicato le gare. Ora l’azzurra mette in pista tutta la sua classe e sembra, da quanto visto nelle ultime uscite (con una striscia incredibile di sette podi e ben quattro vittorie), non essercene per nessuna delle rivali.

Le avversarie saranno sicuramente agguerrite: a partire dalla campionessa uscente Eva Samkova, che sembra aver preparato a puntino la competizione. L’obiettivo comunque è il podio, ma non si può non guardare verso la medaglia più pregiata, che significherebbe una impresa davvero straordinaria.













Foto: Pagina FB Moioli