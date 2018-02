Snowboardcross, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Michela Moioli è seconda dopo le qualifiche. In testa Samkova

Una prova che non può essere ritenuta come banco di prova fondamentale, ma ci sono state le prime scaramucce (anche se non dirette) per quanto riguarda la gara dello snowboardcross femminile alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. L’attesissima azzurra Michela Moioli è seconda al termine delle qualifiche: tempo di 1:16.97 timbrato ovviamente nella prima run che sottolinea l’eccellente feeling della nativa di Alzano Lombardo con la pista coreana.

Ventisei atleta in startlist, solo ventiquattro al via e proprio in ventiquattro accedevano alla fase finale: l’obiettivo di queste qualifiche era dunque solo testarsi in vista degli scontri diretti (tutte, tra la prima e la seconda run hanno centrato l’accesso ai quarti, in programma alle 4.15).

In testa c’è la grande favorita della gara: la campionessa olimpica in carica, la ceca Eva Samkova. Tempo di 1:16.84. Moioli insegue da vicinissimo: soli 13 centesimi di distacco. Poi due coppie: una statunitense (Gulini e Jacobellis) e una francese (Bankes e Trespeuch). In poche si sono nascoste: tantissime atlete a giocarsi il podio.

La seconda azzurra in gara, Raffaella Brutto, non ha convinto nella prima run, che non è stata conclusa. Nella seconda ha testato la pista trovando il parziale di 1:21.14.













Foto: Pagina FB FIS Snowboard World Cup