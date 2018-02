Snowboard, Olimpiadi PyeongChang 2018: Anna Gasser la migliore nelle qualificazioni del Big Air! È già battaglia con le giapponesi Fujimori e Iwabuchi

Anna Gasser ha ottenuto il miglior punteggio nelle qualificazioni del Big Air a PyeongChang 2018. L’austriaca è la grande favorita, campionessa mondiale in carica e vincitrice delle ultime due Coppe del Mondo, e ha fatto valere la sua legge nelle due run. Nella seconda, infatti, ha ottenuto 98.00, piazzandosi davanti a tutte nella qualificazione che ha premiato le migliori 12 con l’accesso alla finale di venerdì.

Gasser è stata “costretta” a dare il meglio già nelle qualificazioni dal momento che le giapponesi, le sue principali avversarie, si sono già mostrate battagliere: Yuka Fujimori ha ottenuto 94.25 punti, davanti a Reira Iwabuchi, classe 2001, con 92.75. Poco più indietro la terza nipponica, Miyabi Onitsuka, specialista dello slopestyle, con 86.50 punti ottenuti nella seconda run.

Bene la canadese Laurie Blouin, con due run oltre i 90 punti: la migliore è stata la seconda, con 92.25, poco meglio del 92.00 fatto segnare dalla neozelandese Zoi Sadowski Synnott. La campionessa olimpica in carica, l’americana Jamie Anderson, insegue in sesta posizione con 90.00, con cui ha rimediato a una brutta prima run. All’ottavo posto ha centrato la qualificazione anche la svizzera Sina Candrian con 86.00, davanti alla statunitense Julia Marino con 85.25, altra atleta da tenere d’occhio in ottica lotta per le medaglie. Decima la norvegese Silije Norendal, lontana con 77.25 punti. Qualificate anche la canadese Spencer O’Brien e l’americana Jessika Jenson, entrambe con 76.25.

Una qualificazione che ha già regalato sorprese, perché due sono le escluse di lusso. La finlandese Enni Rukajarvi, potenziale outsider della vigilia, non è andata oltre un deludente 68.25, terminando in 16esima posizione. Esclusa anche la veterana olandese Cheryl Maas, ventesima con 65.00.

Foto: pagina Facebook Anna Gasser