Snowboard, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: stanotte la finale del big air maschile. Tanti pretendenti al trono, sarà USA contro Canada?

Questa notte lo snowboard conclude le specialità dedicate al park & pipe con la finale del big air maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: sono in programma, a partire dalle 2.00 ora italiana, le tre run che assegneranno titolo e medaglie. Dodici atleti battaglieranno per salire sui tre gradini del podio.

Favorito della gara è lo statunitense Chris Corning, vincitore a novembre a Milano, secondo a Copper Mountain Resort, e, proprio per via di questi due risultati, leader della classifica di specialità. Il suo principale antagonista sarà il canadese Max Parrot, oro ai recenti X Games di Aspen. La compagine canadese potrà contare anche su Mark McMorris, vincitore a Pechino e quarto in Colorado, e Sebastien Toutant, mentre il contingente statunitense annovera anche Kyle Mack e l’unico millennial dell’atto conclusivo, Redmond Gerard.

Gli altri sei finalisti rappresentano il resto del mondo: l’Europa conta cinque atleti, ovvero i due elvetici Michael Schaerer e Jonas Boesiger, il norvegese Torgeir Bergrem, lo svedese Niklas Mattsson ed il britannico Billy Morgan, unico atleta tra i magnifici 12 ad essere nato negli anni ’80, essendo classe 1989. Il miglior punteggio in qualifica però è stato del neozelandese Carlos Garcia Knight, che ha fatto registrare uno straordinario 97.50.

