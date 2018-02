Snowboard, Olimpiadi invernali PyeongChang 2018: si parte con le qualificazioni dello slopestyle maschile

Sarà lo slopestyle maschile, specialità del park & pipe, ad inaugurare ufficialmente le Olimpiadi Invernali per quanto concerne lo snowboard: 37 atleti si daranno battaglia a partire dalle ore 02.00 della prossima notte, divisi in due heat, per guadagnarsi un posto in finale. Originariamente gli atleti in gara dovevano essere 38, ma il neozelandese Tiarn Collins ha dato forfait. Sono 16 le nazioni rappresentate, non c’è l’Italia.

Sono stati divisi i due grandi favoriti della vigilia: il norvegese Marcus Kleveland (oro agli X Games) scenderà nel corso della prima heat, mentre il canadese Mark McMorris (bronzo) sarà di scena nella seconda. Con lui il terzo incomodo, lo statunitense Gerard Redmond, in testa alla classifica di Coppa del Mondo di specialità, ma ai piedi del podio agli X Games.

Norvegia, Canada e Stati Uniti potrebbero anche monopolizzare la qualifica: sono ai nastri di partenza con dei veri e propri squadroni e non vorranno farsi sfuggire l’appuntamento più importante dell’anno. Saranno da tenere d’occhio diversi possibili outsider, ovvero i norvegesi Staale Sandbech, Torgeir Bergrem e Mons Roisland, i canadesi Sebastien Toutant e Max Parrot, nonché gli statunitensi Chris Corning e Kyle Mack. Infine possibile mina vagante il nipponico Hiroaki Kunitake.

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook FIS Snowboard World Cup – Oliver Kraus

roberto.santangelo@oasport.it