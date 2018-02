Short track, Olimpiadi PyeongChang 2018: staffetta femminile dell’Italia in finale! Numero da antologia all’ultimo giro di Arianna Fontana!

Ci è voluta una magia di Arianna Fontana nell’ultimo giro per far volare in finale alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 la staffetta femminile di short track. Il quartetto azzurro (Arianna Fontana, Martina Valcepina, Lucia Peretti e Cecilia Maffei) ha chiuso al secondo posto dietro alla Cina, centrando l’accesso all’ultimo atto che si terrà martedì 20 Febbraio.

Una bella prova delle azzurre, che hanno stabilito anche il secondo tempo totale delle semifinali. Una battaglia fino all’ultima curva con la Cina e soprattutto con l’Olanda. Una rimonta meravigliosa nelle ultime tornate, prima grazie a Martina Valcepina e poi con Arianna Fontana, bravissima a superare l’olandese e a difendere poi la posizione sulla linea del traguardo.

Nell’altra semifinale non hanno deluso le grandi favorite Corea del Sud e Canada, rispettivamente prima e seconda. Eliminate, invece, l’Ungheria e la squadra delle atlete russe.

L’Italia in questa gara difende il bronzo conquistato quattro anni fa, ma sarà davvero durissima contro le tre nazioni più forti al mondo, ma con questa Fontana si può davvero sognare.













Foto: Renzo Brico