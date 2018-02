Short track, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Martina Valcepina, la variabile impazzita dei 500 metri

Chissà cosa avrebbe pensato Martina Valcepina, prima di questa stagione agonistica, se le avessero parlato di medaglie d’oro nella rassegna continentale di short track a Dresda (Germania). Sicuramente avrebbe fatto fatica a crederci. Lei, mamma di due splendide gemelle, ha vissuto il ruolo di genitore ed atleta sdoppiandosi, riuscendo a conciliare due aspetti tanto impegnativi quanto ricchi di responsabilità.

“Il Centro Federale è ormai da anni a Courmayeur, ma per fortuna a pochi passi dal palazzetto del ghiaccio c’è una sorta di kinder garden dove posso lasciare Rebecca e Camilla quando le porto con me, perché altrimenti vanno all’asilo, a Bormio, dove vivo. Ma poi mi mancano…sono appena tornata dalle ultime tappe di Coppa del Mondo, non le vedevo da due settimane. Una sofferenza!”, raccontava Martina intervistata da Il Giorno un paio di mesi fa.

Ebbene questa 25enne, che si divide tra amore per lo sport e quello per la sua famiglia, ha dato un saggio delle sue eccezionali qualità nel day-2 tedesco. La World Cup e i due podi a Dordrecht (Olanda) ed a Seoul (Corea del Sud) erano stati un indizio. Sul ghiaccio teutonico è arrivata una conferma importante: prima nei 1500 metri e prima nei 500 metri. Un bis d’oro inaspettato quanto bello. Le lacrime di gioia, tagliando il traguardo del chilometro e mezzo, descrivono più di mille parole le sensazioni provate dalla ragazza di Sondalo.

Ed ora il sogno olimpico, dove vuole stupire ed essere l’elemento sorpresa del darsi sul ghiaccio a Cinque Cerchi, senza la pressione di dover vincere ad ogni costo con la ferma volontà di godersi l’esperienza fino in fondo e continuare a sognare per dimostrare che l’Italia non ha nello short track solo Arianna Fontana ma anche lei, la “mamma volante”.

Foto: Renzo Brico