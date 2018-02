Short track, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: l’Italia sfida le potenze mondiali. La staffetta azzurra a caccia del podio olimpico

Domani l’Italia dello short track si gioca una medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. In programma, infatti, c’è la finale della staffetta femminile e le azzurre proveranno a tornare sul podio olimpico, dopo esserci salite quattro anni fa a Sochi.

Servirà davvero la gara perfetta al quartetto italiano che si troverà di fronte il meglio che lo short track mondiale al femminile può mettere in mostra: Corea del Sud, Cina e Canada. Tre assolute super potenze, che occupano anche le prime posizioni della classifica di Coppa del Mondo. Sulla carta l’Italia parte battuta e dovrebbe chiudere al quarto posto, ma in staffetta può davvero succedere di tutto.

La squadra azzurra sarà composta da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Lucia Peretti e Cecilia Maffei. Un quartetto solido, con ovviamente due punte di diamante. Peretti e Maffei avranno il compito di provare a rimanere attaccate il più possibile alle avversarie, per poi passare il testimone di giro in giro a Valcepina e Fontana, che già in semifinale hanno costruito la rimonta vincente sull’Olanda.

Una gara su cui l’Italia punta e forse anche la decisione di sostituire Martina Valcepina con Cynthia Mascitto nei 1000 metri va a confermarlo. La valtellinese è reduce dalle prove dei 500 e 1500 metri, è apparsa un po’ stanca e probabilmente si è cercato di farle conservare il maggior numero di energie possibile.

Corea del Sud nettamente favorita e che punta a regalare un altro oro ai propri tifosi. La Cina ha vinto in Coppa del Mondo a Dordrecht, mentre il Canada si presenta in buonissima forma con una scatenata Kim Boutin, reduce già da due medaglie olimpiche. L’Italia, come detto, non deve sbagliare nulla e deve essere pronta a sfruttare anche il minimo errore delle avversarie. Ci potranno essere cadute e squalifiche e le azzurre non possono sprecare occasioni.

In poco più di quattro minuti ci si gioca tutto e il ghiaccio di PyeongChang è pronto a decretare il suo ennesimo verdetto.













foto Fisi-Pentaphoto