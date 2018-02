Short track, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Arianna Fontana a caccia del tris nei 1000 metri

Due medaglie al collo e la voglia di mettersene anche una terza per completare una Olimpiade che è già da leggenda. Arianna Fontana si presenta domani per l’ultima volta sul ghiaccio coreano e lo farà a partire dai quarti di finale dei 1000m, con la possibilità di eguagliare (almeno come numero di podi) il bottino conquistato quattro anni fa a Sochi.

In Russia la valtellinese vinse un argento e due bronzi, mentre a PyeongChang Arianna è riuscita finalmente a conquistare il tanto atteso primo oro olimpico della carriera e ha bissato il terzo posto con la staffetta. Va comunque ricordato che i 1000 metri rappresentano, però, l’unica distanza nella quale l’azzurra non è mai riuscita a salire sul podio in una manifestazione a Cinque Cerchi.

La portabandiera azzurra ci proverà domani, in quella che potrebbe anche essere la sua ultima gara della carriera in un’Olimpiade. Infatti non si sa ancora quali saranno le decisioni di Arianna sul suo futuro agonistico e se davvero metterà fine alla sua carriera proprio in questa stagione o se addirittura la rivedremo ancora tra quattro anni in Cina.

Nel suo quarto di finale la valtellinese affronterà la canadese Valerie Maltais, la cinese Li Jinyu e la giapponese Hitomi Sato. Una batteria da non sottovalutare e che può avere qualche insidia. Fontana è comunque tra le outsider per una medaglia in una distanza che vede tra le principali favorite alcune delle protagoniste di questi Giochi, come la coreana Choi Minjeong e la canadese Kim Boutin, quest’ultima in testa al ranking di Coppa del Mondo.













CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto Fisi-Pentaphoto