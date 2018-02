Sei Nazioni 2018: Scozia-Inghilterra 25-13. Si mescolano le carte in classifica, l’Irlanda “vede” la vittoria

La Scozia batte l’Inghilterra per 25-13 nella terza giornata del Sei Nazioni di rugby, conquista la Calcutta Cup e spedisce il torneo verso Dublino, con l’Irlanda che già nella prossima giornata potrebbe portare a casa la vittoria finale. Tre mete per i padroni di casa, che non trovano il bonus offensivo, inglesi a larghi tratti irriconoscibili.

Nel primo tempo la Scozia si porta subito in vantaggio con un piazzato di Laidlaw al 2′, poi attorno al quarto d’ora esplode la partita: punizione di Farrell per il 3-3 al 14′, passa un minuto e Jones corona una bella azione corale schiacciando in meta, Laidlaw converte e porta lo score sul 10-3, ma gli inglesi si riportano subito in attacco e accorciano dalla piazzola ancora con Farrell per il 10-6. La Scozia però è incontenibile: al 30′ va in meta Haitland, poi al 37′ ancora Jones buca la difesa avversaria e, con la trasformazione di Laidlaw, si va al riposo sul 22-6.

Nella ripresa parte all’arrembaggio l’Inghilterra, subito in meta con Farrell al 43′, che trasforma e riporta gli inglesi sul 22-13. La Scozia trema ma non crolla, gli inglesi non sfondano e così il cronometro diventa un alleato dei padroni di casa. Al 65′ il giallo ad Underhill taglia le gambe agli ospiti e la Scozia ne approfitta allungando con Russell dalla piazzola. Gli ultimi minuti sono di passione per i padroni di casa, che riescono ad impedire agli inglesi di portare a casa anche il punto di bonus difensivo. Finisce 25-13, quattro punti per la Scozia, zero per l’Inghilterra, che vede scappare l’Irlanda.













Foto: Pagina Facebook Scozia Rugby

