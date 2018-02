LIVE Scozia-Inghilterra, Sei Nazioni 2018 in DIRETTA: 25-13. La Calcutta Cup torna ad Edimburgo dopo 10 anni

Continua la sfida a distanza tra Irlanda ed Inghilterra in testa al Sei Nazioni 2018 di rugby: le due selezioni sono appaiate a quota 9 punti dopo due giornate e puntano ad arrivare allo scontro finale di Twickenham, in programma nell’ultima giornata, per trovare la vittoria nel torneo con tanto di Grand Slam.

Alle 17.45 spazio a Scozia ed Inghilterra, con i padroni di casa che hanno reagito alla scoppola subita all’esordio in casa del Galles trovando una bella vittoria in rimonta contro la Francia. Ora gli scozzesi, sfruttando il fattore campo, vogliono rilanciare le loro ambizioni nel torneo, cercando un successo di sicuro prestigio.

Si inizia alle 17.45 ora italiana, OA Sport seguirà l’evento con la sua diretta live testuale integrale in tempo reale. Buon divertimento! (Foto: Pagina Facebook Scozia Rugby)













19.40 Il nostro live finisce qui. Grazie per averci seguito anche oggi.

FINE PARTITA. SCOZIA-INGHILTERRA 25-13.

78′ Turnover scozzese a pochi metri dalla propria linea di meta!

76′ Ritorna in 15 uomini l’Inghilterra.

72′ In avanti inglese in fase di attacco.

69′ Tenuto a terra inglese in attacco. La Scozia può liberare.

67′ Piazzato di Russell! Scozia-Inghilterra 25-13.

66′ Cartellino giallo per Underhill, per placcaggio con la spalla, senza l’uso della braccia. Inghilterra in 14 per i prossimi 10′.

65′ Touche scozzese nei pressi dei 22 inglesi.

62′ In avanti scozzese, mischia per l’Inghilterra dalla linea mediana del campo.

61′ Gli attacchi scozzesi sono sterili.

58′ Touche inglese, Bianchi in spinta notevole per tornare sotto la distanza di break.

55′ La Scozia sta soffrendo moltissimo in questi minuti.

52′ Fuorigioco inglese, la Scozia sceglie di andare in touche questa volta.

51′ Touche per l’Inghilterra. La Scozia ora sta soffrendo.

48′ Hogg sbaglia un calcio piazzato dalla linea mediana del campo. Si resta sul 22-13.

45′ Conversione dello stesso Farrell. Scozia-Inghilterra 22-13.

44′ Meta di Farrell! L’Inghilterra torna in partita!

43′ Palla rubata a pochi metri dalla linea di meta!

42′ Lunga azione offensiva degli inglesi, alla decima fase.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO. SCOZIA-INGHILTERRA 22-6

39′ Laidlaw alla più facile delle trasformazioni. Scozia-Inghilterra 22-6.

38′ Stupenda meta di Jones, la seconda per lui, che buca la difesa inglese, resiste a due placcaggi e schiaccia in mezzo ai pali.

36′ Inghilterra che si butta in avanti alla disperata ricerca di punti prima dell’intervallo.

32′ Laidlaw non trasforma. Scozia-Inghilterra 15-6.

31′ Gran meta di Maitland, a coronamento di una stupenda azione corale scozzese.

29′ Gli inglesi sbagliano un passaggio in fase di avanzamento, touche per i padroni di casa.

27′ In avanti scozzese, l’Inghilterra può liberare.

25′ Nulla di fatto, ma c’è una nuova mischia ordinata per i padroni di casa.

24′ Mischia ordinata per la Scozia.

22′ Riprende palla la Scozia in mezzo al campo.

20′ Punizione per l’Inghilterra nei propri 22.

18′ Risponde Farrell dalla piazzola. Scozia-Inghilterra 10-6.

16′ Laidlaw trasforma. Scozia-Inghilterra 10-3.

15′ Immediata meta scozzese! Pasticcio difensivo inglese e Jones schiaccia in mezzo ai pali.

14′ Farrell non sbaglia dalla piazzola. Scozia-Inghilterra 3-3.

13′ Tenuto a terra scozzese. Inghilterra per il pari.

10′ Si lotta in mezzo al campo, palla in mano alla Scozia, ma poco guadagno territoriale.

7′ Tenuto a terra scozzese. Palla all’Inghilterra.

6′ La Scozia ruba palla e riparte.

3′ Greig Laidlaw non sbaglia! Scozia-Inghilterra 3-0.

2′ Tenuto a terra inglese e calcio per la Scozia, che va per i pali.

1′ Recupera l’ovale la Scozia e riparte dalla linea mediana del campo.

INIZIA LA SFIDA! Calcia la Scozia.

17.45 Il prolungarsi del cerimoniale provoca qualche minuto di ritardo.

17.40 In palio, tra Scozia ed Inghilterra, anche la Calcutta Cup.

