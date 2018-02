Sei Nazioni 2018, Malagò scherza: “Domenica abbiamo una partitella…”. O’Shea: “Lo sport è strano…”

Il presidente del CONI Giovanni Malagò sta per partire per PyeongChang, e quindi non sarà tra gli spettatori dell’Olimpico che domenica assisteranno ad Italia-Inghilterra, match valido per la prima giornata del Sei Nazioni di rugby. Il numero uno dello sport italiano ha comunque voluto incontrare la Nazionale prima dell’esordio.

Malagò ha descritto la sfida di domani con una battuta sagace, ripresa dall’ANSA: “Ragazzi, pronti, no? Tanto abbiamo una partitella…“. Insomma sulla carta il pronostico è davvero chiuso, ma sognare la prima storica affermazione sui maestri inglesi non costa davvero nulla.

Lo crede anche il CT degli azzurri, Conor O’Shea, pur conscio dell’impegno improbo per la nostra selezione: “Sappiamo che la sfida è grande, ma siamo concentrati e vogliamo che alla fine della partita tutti i tifosi siano orgogliosi di noi. Sappiamo che partita ci attende, ma lo sport è strano…“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola

roberto.santangelo@oasport.it