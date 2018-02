Hockey ghiaccio, EIHC 2018: i convocati dell’Italia per la seconda tappa. Sfide a Polonia, Ungheria e Kazakistan

Dopo l’innesto nello staff della Nazionale di Riku-Petteri Lehtonen in qualità di assistente allenatore, l’Italia dell’hockey su ghiaccio riparte dalla seconda tappa di EIHC per proseguire la preparazione verso i Mondiali di Divisione I di Budapest, in programma a fine aprile.

A Katowice, in Polonia, tra il 16 ed il 18 febbraio, gli azzurri affronteranno, nell’ordine, Polonia, Ungheria e Kazakistan. Prima, però, ci sarà un periodo di preparazione ad Ostrava, in Repubblica Ceca, dal 12 al 15 febbraio. Per questi appuntamenti il capo allenatore degli azzurri, Clayton Beddoes, ha diramato le seguenti convocazioni.

Convocazioni Euro Ice Hockey Challenge

Preparazione ad Ostrava (Repubblica Ceca) (12-15 febbraio)

EIHC – Katowice (Polonia) (16-18 febbraio)

Portieri

Marco De Filippo Roia (1990/SG Cortina – Alps Hockey League)

Frederic Cloutier (1981/Asiago Hockey 1935 – Alps Hockey League)

Jacob Wesley Smith (1995/HC Bolzano – Ebel)

Difensori

Alex Trivellato (1993/Krefeld Penguine – DEL – Germania)

Daniel Glira (1994/HC Bolzano – Ebel) (HC Pustertal Junior)

Michael Francis Sullivan (1992/HC Asiago Hockey 1935 – Alps Hockey League)

Armin Helfer (1980/HC Val Pusteria – Alps Hockey League)

Thomas Larkin (1990/Adler Mannheim – DEL – Germania)

Armin Hofer (1987/HC Val Pusteria – Alps Hockey League)

Stefano Marchetti (1986/HC Bolzano – Ebel)

Michael Angelo Zanatta (1989/ SG Cortina – Alps Hockey League)

Attaccanti

Luca Frigo (1993/HC Bolzano – Ebel)

Alex Frei (1993/ Rittner Buam – Alps Hockey League) (SV Kaltern/Caldaro)

Tommaso Traversa (1990/Rittner Buam – Alps Hockey League) (Real Torino HC)

Ivan Deluca (1997/ WSV Sterzing/Vipiteno – Alps Hockey League)

Viktor Emanuel Schweitzer (1992/HC Bolzano – Ebel)

Diego Kostner (1992/HC Ambrì Piotta – LNA – Svizzera) (HC Gherdeina)

Anton Bernard (1989/HC Bolzano – Ebel)

Tommaso Goi (1990/HC Ambrì Piotta – LNA/HC Biasca Ticino Rockets – Swiss League – Svizzera)

Raphael Andergassen (1993/HC Val Pusteria – Alps Hockey League) (SV Kaltern/Caldaro)

Simon Kostner (1990/Rittner Buam – Alps Hockey League)

Giovanni Morini (HC Lugano – LNA – Svizzera) (SG Cortina)

Michele Marchetti (1994/HC Bolzano – Ebel) (SHC Fassa)

Markus Gander (1989/HC Bolzano – Ebel)

Riccardo Lacedelli (1995/SG Cortina – Alps Hockey League)

Riserve a casa

Portieri: Gianluca Vallini (1993/Alps Hockey League – WSV Sterzing/Vipiteno) (EV Bozen 84)

Difensori: Luca Zanatta (1991/Swiss League – EHC Olten – Svizzera) (SG Cortina); Roland Hofer (1990/ Rittner Buam – Alps Hockey League) (AHC Freienfeld)

Attaccanti: Matthias Mantinger (1996/WSV Vipiteno/Sterzing – / Alps Hockey League) (SV Kaltern/Caldaro); Devin Di Diomete (1998/SHC Fassa – Alps Hockey League); Joachim Ramoser (1995/Erc Ingolstadt – DEL – Germania) (Rittner Buam)

Staff

Team Manager: Gianfranco Talamini

Capo Allenatore: Clayton Beddoes

Assistente allenatore: Giorgio De Bettin

Assistente allenatore: Riku-Petteri Lehtonen

Medico: Dott. Augusto Salvatore Altavilla

Fisioterapista: Guido Tonelli

Attrezzista: Cesare Apollonio













Foto: Pagina Facebook FISG

