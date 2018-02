Pallanuoto femminile, Europa Cup 2018: il tabellone dai quarti alla finale. Date, programma, orari e tv. Il Setterosa trova l’Olanda

Il Setterosa si è qualificato alla Final Six dell’Europa Cup 2018 di pallanuoto femminile, nuova competizione continentale organizzata alla LEN. L’Italia non ha brillato nel girone eliminatorio vincendo soltanto contro Germania e Israele mentre ha perso contro l’Ungheria all’esordio e ha pareggiato in chiusura con la Grecia. Segnali poco incoraggianti da parte delle azzurre che dovranno decisamente alzare il proprio livello di gioco se vorranno farsi strada nella fase finale del torneo. L’appuntamento è per il 23-25 marzo a Pontevedra (Spagna).

Il Setterosa, in virtù del terzo posto ottenuto nella fase a gironi, dovrà partire dai quarti di finale affrontando l’Olanda: un avversario di assoluto rispetto e di qualità che va rispettato ma contro cui l’Italia può sicuramente fare la differenza. Servirà una partita di grande sostanze per arrivare in semifinale dove ci aspetterebbe la Grecia, già ammessa di diritto proprio come la Spagna padrona di casa che invece aspetta la vincente di Russia-Ungheria.

Di seguito il tabellone, il programma dettagliato, gli orari delle partite della Final Six dell’Europa Cup 2018 di pallanuoto femminile. Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della LEN e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 23 MARZO – QUARTI DI FINALE:

Orario da definire Italia vs Paesi Bassi

Orario da definire Ungheria vs Russia

SABATO 24 MARZO – SEMIFINALI:

Orario da definire Italia/Paesi Bassi vs Grecia

Orario da definire Russia/Ungheria vs Spagna

DOMENICA 25 MARZO – FINALI:

Orari da definire