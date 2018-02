Sci di fondo, Mondiali Under 23 Goms 2018: nello skiathlon è dominio russo. Vincono Anastasia Sedova e Denis Spitsov. Settima Anna Comarella

Ultima prova a tinte russe per gli Under 23 ai Mondiali di categoria di sci di fondo in corso a Goms, in Svizzera: nello skiathlon si impongono, tra le donne, sulla distanza dei 15 km (7,5 km tc + 7,5 km tl), Anastasia Sedova, e tra gli uomini, sulla distanza dei 30 km (15 km tc + 15 km tl) Denis Spitsov. Anna Comarella fa registrare il miglior piazzamento azzurro di giornata, col settimo posto.

Nella competizione femminile tripletta russa, con Anastasia Sedova che completa le fatiche in 44’03″6, precedendo di 10″7 Natalia Nepryaeva e di 37″ 2 Yana Kirpichenko. Il resto del Mondo giunge oltre il minuto e mezzo di ritardo. Anna Comarella è settima a 2’14″9, Ilenia Defrancesco è ottava a 2’37″7, 30a Monica Tomasini a 5’37″2.

Nella gara maschile vince il russo Denis Spitsov, che, dopo aver fatto selezione per tutta la gara, piega, in dirittura d’arrivo, il francese Jules La Pierre. Il nuovo Campione del Mondo di categoria chiude in 1:18’14″9, il transalpino accusa 2″9 di ritardo. Terzo gradino del podio per il norvegese Ole Joergen Bruvoll, che giunge a 21″5. Decimo posto per Paolo Ventura, che giunge al traguardo a 2’23″0 dal primo. Simone Dapra è 12° a 2’53″7, mentre gli altri due azzurri sono più indietro: Daniele Serra è 23° con 5’07″4 di ritardo, mentre accusa 5’25″7 Lorenzo Romano, 25°.

Domani chiusura della rassegna con le staffette, maschile e femminile, della categoria Juniores.













Foto: Pagina Facebook Alessia De Zolt Ponte

