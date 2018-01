Sci di fondo, Mondiali Under 23 Goms 2018: Anna Comarella e Paolo Ventura centrano la top ten nella 10 e nella 15 km tc

Giornata dedicata alle gare in tecnica classica con partenze ad intervalli ai Mondiali Under 23 di sci di fondo in corso a Goms, in Svizzera: nella 10 km femminile vince la russa Yana Kirpichenko, mentre nella 15 km maschile trionfa il norvegese Mattis Stenshagen. L’Italia raccoglie due noni posti, con Anna Comarella e Paolo Ventura.

Tra gli uomini si impone il norvegese Mattis Stenshagen, che chiude in 36’28″3 e resiste alla rimonta del russo Denis Spitsov, che alla fine deve accontentarsi della piazza d’onore, staccato di 4″8. Sul terzo gradino del podio l’altro russo Ivan Yakimushkin, giunto a 35″2. Sempre ai margini della top 10 nel corso della gara gli azzurri, ed alla fine Paolo Ventura rimonta qualcosa nel finale e si classifica al nono posto, a 1’24″2. Poco distante Stefan Zelger, 12° a 1’46″2, giusto davanti a Daniele Serra, 13° a 1’49″1. La buona prestazione corale degli azzurri è completata dal 15° posto di Simone Dapra, giunto a 1’54″7.

Nella gara femminile si laurea Campionessa del Mondo la russa Yana Kirpichenko, che completa il percorso in 27’46″1, unica a scendere sotto il muro dei 28′, barriera che eguaglia al decimo di secondo l’altra russa Anna Zherebyateva, staccata per questo di 13″9, mentre l’elvetica Nadine Faehndrich acciuffa il bronzo pur giungendo a 29″6. Anche in questa gara l’Italia porta a casa il nono posto, con Anna Comarella, migliore delle azzurre, al traguardo con un ritardo di 1’28″7. Ilenia Defrancesco chiude al 14° posto a 2’06″5, mentre Monica Tomasini si classifica 39a a 3’58″8.

Domani in programma le gare skiathlon della categoria juniores: 5+5 km per le donne, 10+10 km per gli uomini.













Foto: Profilo Facebook De Zolt Alessia

roberto.santangelo@oasport.it