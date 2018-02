Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Nemmeno il tempo di smaltire le fatiche dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 che riparte la Coppa del Mondo con la tappa finlandese di Lahti, dove dodici mesi fa si disputarono i campionati del mondo. Il programma del fine settimana scandinavo non è particolarmente fitto, dato che prevede nella giornata di sabato le due prove sprint, maschili e femminili, mentre per quanto riguarda la domenica toccherà alla 10km e alle 15km (sempre tecnica classica). Vedremo quali atleti decideranno di tornare subito sugli sci per rimettersi alla caccia del titolo, con i norvegesi Johannes Hosflot Klaebo (reduce da tre ori olimpici) e Heidi Weng, al comando delle rispettive classifiche. Di seguito il programma completo giorno per giorno, con orari e modalità per seguire gli eventi in tv.

PROGRAMMA CDM LAHTI 2018

Sabato 3 marzo

ore 11.45 qualificazioni sprint donne

a seguire qualificazioni sprint uomini

ore 13.15 finali sprint donne e uomini

Domenica 4 marzo

ore 11.15 10km tecnica classica donne

ore 12.45 15km tecnica classica uomini

IN TV – Come ogni tappa della Coppa del Mondo, sarà Eurosport a trasmettere in diretta l'evento. Vedremo se, in base al palinsesto, saranno garantite le dirette per ogni avvenimento. In caso contrario sono garantite le repliche. Il weekend di Lahti si potrà seguire anche tramite Eurosport Player tramite smartphone, tablet o pc. OASport garantirà, come consuetudine, le sue DIRETTE LIVE scritte, gara per gara.













