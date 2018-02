Sci alpino, tutte le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi: Sofia Goggia ci regala l’oro, nel mito come Tomba e Compagnoni

Grazie al trionfo di Sofia Goggia nella discesa libera di PyeongChang, l’Italia ha conquistato la trentaduesima medaglia della sua storia nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali: 14 ori, 9 argenti e 9 bronzi che ci collocano al quinto posto nel medagliere di tutti i tempi. L’Italia ha vinto almeno una volta in 8 specialità delle dieci attualmente in programma: soltanto nel SuperG maschile e nella combinata femminile non siamo mai riusciti a festeggiare.

La prima medaglia d’oro è arrivata per merito di Zeno Colò nella discesa di Oslo 1952, memorabile la doppietta d’oro di Alberto Tomba in gigante (1988-1992) a cui affiancò il titolo in slalom nel 1988. Mostri sacri come Piero Gros e Gustav Thoeni hanno vinto rispettivamente lo slalom di Innsbruck 1976 e il gigante di Sapporo 1972. Josef Polig si consacrò in combinata ad Albertville 1992.

Al femminile, invece, Sofia Goggia ci ha regalato oggi il primo trionfo in discesa. L’ultimo successo risaliva a Salt Lake City 2002 con l’oro di Daniela Ceccarelli in SuperG, specialità in cui Deborah Compagnoni si impose nel 1992. Deborah infilò poi la mitologica doppietta in gigante nel 1994-1998 mentre Paoletta Magoni esultò nello slalom di Sarajevo 1984. Di seguito tutte le medaglie che l’Italia ha vinto nello sci alpino alle Olimpiadi.

ORO Sofia Goggia Discesa PyeongChang 2018 ORO Daniela Ceccarelli SuperG Salt Lake City 2002 ORO Deborah Compagnoni Gigante Nagano 1998 ORO Deborah Compagnoni Gigante Lillehammer 1994 ORO Alberto Tomba Gigante Albertville 1992 ORO Josef Polig Combinata Albertville 1992 ORO Deborah Compagnoni SuperG Albertville 1992 ORO Alberto Tomba Gigante Calgary 1988 ORO Alberto Tomba Slalom Calgary 1988 ORO Paoletta Magoni Slalom Sarajeveo 1984 ORO Piero Gros Slalom Innsbruck 1976 ORO Gustav Thoeni Gigante Sapporo 1972 ORO Zeno Colò Discesa Oslo 1952 ARGENTO Christof Innerhofer Discesa Sochi 2014 ARGENTO Isolde Kostner Discesa Salt Lake City 2002 ARGENTO Deborah Compagnoni Slalom Nagano 1998 ARGENTO Alberto Tomba Slalom Lillehammer 1994 ARGENTO Alberto Tomba Slalom Albertville 1992 ARGENTO Gianfranco Martin Combinata Albertville 1992 ARGENTO Gustav Thoeni Slalom Innsbruck 1976 ARGENTO Claudia Giordani Slalom Innsbruck 1976 ARGENTO Gustav Thoeni Slalom Sapporo 1972 BRONZO Federica Brignone Gigante PyeongChang 2018 BRONZO Christof Innerhofer Combinata Sochi 2014 BRONZO Karen Putzer SuperG Salt Lake City 2002 BRONZO Isolde Kostner SuperG Lillehammer 1994 BRONZO Herbert Plank Discesa Innsbruck 1976 BRONZO Roland Thoeni Slalom Sapporo 1972 BRONZO Giulia Minuzzo Slalom Squaw Valley 1960 BRONZO Giulia Minuzzo Discesa Oslo 1952



