LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Carolina Kostner sbaglia ed è sesta. Derby russo per l’oro: Sotskova davanti a Medvedeva. Giada Russo non supera lo scoglio del corto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa è la gara più attesa da tutti gli italiani, tutti aspettano Carolina Kostner: la nostra Musa va a caccia di una nuova impresa, la sua classe sul ghiaccio e la sua bellezza saranno le armi con cui tentare l’assalto alle medaglie. Il podio a cinque cerchi, dopo quattro anni dal bronzo conquistato a Sochi 2014, è un serio obiettivo per l’azzurra che vuole fare saltare il banco in un contesto altamente competitivo. Sono tante le avversarie che possono insidiarla ma lei ha tutte le potenzialità per regalarci una nuova magia. Alina Zagitova ed Evgenia Medvedeva dovrebbero lottare per l’oro, ma per il terzo gradino c’è margine.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del programma corto femminile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 02.00. Buon divertimento a tutti.

Clicca qui per la presentazione della gara

Clicca qui per le avversarie di Carolina Kostner

Clicca qui per tutte le curiosità su Carolina Kostner

Clicca qui per la starting list

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













CLICCA IL TASTO F5 DA DESTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

6.35: Appuntamento a venerdì notte per l’ultimo atto delle Olimpiadi coreane, il programma lungo femminile

6.32: Queste le qualificate per il programma lungo e la classifica provvisoria dell’individuale femminile dopo il programma corto:

1 ZAGITOVA Alina OAR 82.92 1 Q

2 MEDVEDEVA Evgenia OAR 81.61 2 Q

3 OSMOND Kaetlyn CAN 78.87 3 Q

4 MIYAHARA Satoko JPN 75.94 4 Q

5 SAKAMOTO Kaori JPN 73.18 5 Q

6 KOSTNER Carolina ITA 73.15 6 Q

7 DALEMAN Gabrielle CAN 68.90 7 Q

8 CHOI Dabin KOR 67.77 8 Q

9 NAGASU Mirai USA 66.93 9 Q

10 CHEN Karen USA 65.90 10 Q

11 TENNELL Bradie USA 64.01 11 Q

12 SOTSKOVA Maria OAR 63.86 12 Q

13 RAJICOVA Nicole SVK 60.59 13 Q

14 SCHOTT Nicole GER 59.20 14 Q

15 TURSYNBAEVA Elizabet KAZ 57.95 15 Q

16 CRAINE Kailani AUS 56.77 16 Q

17 WILLIAMS Isadora BRA 55.74 17 Q

18 PELTONEN Emmi FIN 55.28 18 Q

19 PAGANINI Alexia SUI 55.26 19 Q

20 HENDRICKX Loena BEL 55.16 20 Q

21 KIM Hanul KOR 54.33 21 Q

22 MEITE Mae Berenice FRA 53.67 22 Q

23 TOTH Ivett HUN 53.22 23 Q

24 LI Xiangning CHN 52.46 24 Q

6.29: Un pizzico di delusione per la prova di Carolina Kostner che ha commesso ancora qualche errore di troppo come nel Team Event e ora è chiamata ad una difficile rimonta per il podio contro la canadese Osmond e le due giapponesi Miyahara e Sakamoto. Per l’oro la battaglia è a due a suon di salti funambolici e record del mondo fra le russe Sotskova e Zagitova.

6.24: Caduta (l’unica tra le big) e tanti errori per Sotskova che si tira fuori dalla lotta per le medaglie chiudendo con 63.86 (31.47+33.39 con un punto di detrazione): è solo dodicesima e Kostner scenderà sul ghiaccio con il primo gruppo di merito venerdì per il programma libero

6.21: Si chiude il programma corto della gara femminile con la discesa sul ghiaccio della terza russa, Maria Sotskova, due volte quarta agli Europei. Si esibisce su Il lago dei cigni di Tchaikovski

6.20: Servirà un mezzo miracolo con il programma libero alla Kostner per salire sul podio. Arrivano soltanto 73.15 punti (35.06+38.09). E’ sesta! Non è un punteggio pessimo ma purtroppo la medaglia di bronzo al momento è lontana 5 punti!

6.18: Basso, bassissimo il punteggio tecnico di Kostner che paga 10 punti a Zagitova. Un paio di sbavature costano care all’azzurra che si tira praticamente fuori dalla zona medaglie

6.17: Bello il doppio Axel

6.16: Ahi, mano a terra in uscita del triplo toeloop

6.16: Bene la combinazione di salti

6.15: E ora tutti con Carolina!!! E’ il momento della medaglia di bronzo di Sochi 2014, 31 anni, reduce da quattro anni non facili ma ancora qui a lottare. E’ stata bronzo agli ultimi Europei: Carolina Kostner si esibisce su Ne me quitte pas DI Jacques Brel, nella versione di Celine Dion

6.13: Si sale ancora!!! Zagitova incanta, piazza un salto combinato triplo Lutz triplo Toeloop meraviglioso, con velocità di esecuzione elevatissima e, con un tecnico da oltre 45 punti, va al comando davanti alla compagna Medvedeva con il punteggio di 82.92 (45.30+37.62). Inutile dirlo: è primato personale!

6.08: E’ il momento della campionessa Europea in carica, la russa Alina Zagitova, che si esibisce su Black Swan (colonna sonora) di Clint Mansell, The Middle of the World by Nicholas Britell (colonna sonora di “Moonlight”) e Black Swan (colonna sonora) di Clint Mansell

6.05: Livello, come previsto, elevatissimo. Programma pulito anche per la canadese Osmond che non commette imprecisioni, fa meglio delle giapponesi nel tecnico e va al secondo posto con il personale di 78.87 (41.83+37.04). Gara spettacolare

6.02: Si prosegue con le grandi protagoniste di questa gara con la canadese Kaetlyn Osmond, già oro al team Event a PyeongChang, argento ai Mondiali dello scorso anno. Si esibisce su un medley di Edith Piaf: Sous le ciel de Paris di Hubert Giraud e Milord di Marguerite Monnot

6.00: Anche Miyahara disputa un grande programma corto! Nessun errore grossolano per la giapponese che chiude con il punteggio di 75.94 (40.25+35.69), anche lei si migliora e stabilisce il personale

5.56: Tocca ora alla giapponese più attesa, reduce anche lei da problemi fisici, Satoko Miyahara, terza al Four Continents, già argento ai Mondiali, che si esibisce sulla colonna sonora di Memorie di una Geisha di John Williams

5.55: Rasenta la perfezione la prestazione della russa Medvedeva che non sbaglia sui salti e totalizza un punteggio tecnico più alto di Sakamoto. Per lei primo posto con 81.61 (43.19+38.42)! Punteggio stratosferico, è il suo best e record del mondo!

5.47: E’ subito spettacolo nell’ultimo gruppo con la super favorita per l’oro olimpico, Evgenia Medvedeva dell’OAR, due volte campionessa del Mondo ed Europea, battuta a Mosca agli Europei da Zagitova, reduce da un infortunio. Si esibisce su Notturno di Chopin

5.42: Atlete in pista per il warm up

5.26: Questa la classifica provvisoria (atlete qualificate) quando mancano solo le migliori sei del ranking:

1 SAKAMOTO Kaori JPN 73.18 1 Q

2 DALEMAN Gabrielle CAN 68.90 2 Q

3 CHOI Dabin KOR 67.77 3 Q

4 NAGASU Mirai USA 66.93 4 Q

5 CHEN Karen USA 65.90 5 Q

6 TENNELL Bradie USA 64.01 6 Q

7 RAJICOVA Nicole SVK 60.59 7 Q

8 SCHOTT Nicole GER 59.20 8 Q

9 TURSYNBAEVA Elizabet KAZ 57.95 9 Q

10 CRAINE Kailani AUS 56.77 10 Q

11 WILLIAMS Isadora BRA 55.74 11 Q

12 PELTONEN Emmi FIN 55.28 12 Q

13 PAGANINI Alexia SUI 55.26 13 Q

14 HENDRICKX Loena BEL 55.16 14 Q

15 KIM Hanul KOR 54.33 15 Q

16 MEITE Mae Berenice FRA 53.67 16 Q

17 TOTH Ivett HUN 53.22 17 Q

18 LI Xiangning CHN 52.46 18 Q

5.22: Buona prestazione della coreana Dabin Choi che non commette imprecisioni e si inserisce al terzo posto con il personale: 67.77 (37.54+30.23)

5.18: Si chiude il quarto gruppo con l’idolo di casa, la coreana Dabin Choi, decima lo scorso anno ai Mondiali, quarta al Four Continents, che si esibisce su Papa Can You Hear Me

5.16: Deludente la prestazione della kazaka Tursinbayeva che commette diversi errori, pur senza cadere, e non va oltre i 57.96 punti (28.27+29.68) che significa ottavo posto

5.14: E’ il momento della kazaka Elizabet Tursinbayeva, dodicesima agli ultimi Europei, che si esibisce su armen Fantasie di Georges Bizet interpretata da David Garrett

5.11: Non una prova perfetta della statunitense Chen che non riesce a migliorare il suo season best fermandosi a 65.90 (33.53+32.37) che gli vale la quarta posizione: riesce a fare meglio di Tennell

5.06: Sul ghiaccio la seconda statunitense, Karen Chen, quarta ai Mondiali dello scorso anno, che si esibirà sulla colonna sonora di “Sul Lago Ghiacciato” di Dave Grusin

5.03: Errore di Daleman sulla combinazione triplo toeloop, triplo toeloop e punteggio più basso del previsto per la canadese che totalizza 68.90 (35.90+33 senza detrazioni) e appare alquanto insoddisfatta

4.59: E’ il momento della canadese Gabrielle Daleman, bronzo lo scorso anno ai Mondiali, che si esibisce su Habanera dalla “Carmen” di George Bizet

4.58: Caduta rovinosa in apertura di programma per Nagasu che commette anche qualche errore ed è seconda con 66.93 punti (37.24+30.79), di poco davanti alla compagna di squadra Tennell

4.53: Attenzione alla statunitense Mirai Nagasu, protagonista in positivo (con qualche polemica) del Team Event e terza lo scorso anno al Four Continwents. Si esibisce su Notturno No. 20 in C Sharp Minor di Frederic Chopin interpretata da Catherine Manoukian

4.51: Non delude la giapponese Sakamoto che commette pochissimi errori e va nettamente in testa con suo season best, 73.18 (40.36+32.92). Punteggio elevatissimo, difficile da battere anche per le big

4.45: Questa la classifica provvisoria dopo le prime diciotto atlete scese sul ghiaccio:

1 TENNELL Bradie USA 64.01 1 Q

2 RAJICOVA Nicole SVK 60.59 2 Q

3 SCHOTT Nicole GER 59.20 3 Q

4 CRAINE Kailani AUS 56.77 4 Q

5 WILLIAMS Isadora BRA 55.74 5 Q

6 PELTONEN Emmi FIN 55.28 6 Q

7 PAGANINI Alexia SUI 55.26 7 Q

8 HENDRICKX Loena BEL 55.16 8 Q

9 KIM Hanul KOR 54.33 9 Q

10 MEITE Mae Berenice FRA 53.67 10 Q

11 TOTH Ivett HUN 53.22 11 Q

12 LI Xiangning CHN 52.46 12 Q

13 AUSTMAN Larkyn CAN 51.42 13

14 NIKITINA Diana LAT 51.12 14

15 RUSSO Giada ITA 50.88 15

16 OESTLUND Anita SWE 49.14 16

17 KHNYCHENKOVA Anna UKR 47.59 17

18 MAMBEKOVA Aiza KAZ 44.40 18

4.40: Dopo il warm up si apriranno le prove del quarto gruppo con la prima giapponese, Kaori Sakamoto, terza ai Mondiali juniores lo scorso anno, prima al Four Continents, che si esibisce su Moonlight Sonata di Ludwig van Beethoven

4.37: Si alza il livello con la bella prestazione della slovacca Rajicova che si inserisce al secondo posto con 60.59, che non è comunque il suo season best (32.36+28.23)

4.32: Si chiudono le esibizioni del terzo gruppo con la slovacca Nicole Rajicova, sesta agli ultimi Europei, che pattina su Une page d’amour di Nathalia Mansner

4.31: Secondo posto provvisorio per una buona Schott che, senza errori evidenti, totalizza 59.20 (31.62+27.58), nuovo season best

4.26: Sul ghiaccio ora la tedesca Nichole Schott, decima agli ultimi Europei, che si esibisce su Nella Fantasia di Ennio Morricone interpretata da Jackie Evancho

4.25: Buona prestazione della belga Hendrickx che comunque si qualifica per il secondo segmento di gara inserendosi al sesto posto con 55.16 (27-59+27.37), nuovo season best

4.19: E’ il momento della belga Loena Hendrickx, quinta negli ultimi Europei, che si esibisce su Frozen di Madonna

4.17: Caduta sulla combinazione di salti in avvio per la Russo che si riprende e porta a termine un discreto programma corto, senza altre gravi sbavature. L’azzurra totalizza 50.88, season best, (25’90+25.98 meno un punto per la caduta): è dodicesima e non farà il free program ma la sua è una prestazione positiva

4.12: In gara ora la prima delle due azzurre: la torinese Giada Russo, 19ma agli Europei di Mosca: si esibisce sulla colonna sonora di Eyes Wide Shut

4.10: Un po’ farraginosa nelle sequenze di passi ma tutto sommato efficace la ungherese Toth, che ha svegliato il pubblico della Gangneung Arena con gli AC/DC. Per lei arrivano 53.22 punti (27.60+25.62). Ottavo posto: è al limite per la qualificazione.

4.05: Ora è il momento della ungherese Ivett Toth, 13ma agli ultimi Europei che si esibisce su un medley degli AC/DC: Back in Black e Thunderstruck

4.04: Per la australiana Crane arriva un punteggio di 56.77 (30.36+26.41) che significa secondo posto provvisorio alle spalle della statunitense Tennell

3.57: Si riparte con la australiana Kailani Crane 24ma lo scorso anno ai Mondiali che si esibisce su un medley di Dream a Little Dream of Me interpretata da Ella Fitzgerald e One Day (Swingrowers Remix) interpretata da Caro Emerald

3.36: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio dopodichè il terzo gruppo con l’azzurra Giada Russo

3.34: La francese Meite chiude un discreto programma corto al sesto posto con 53.67 punti (28.24+25.43). delusa la transalpina

3.29: Si chiude anche il secondo gruppo con la prova della francese Mae Berenice Meite, ottava all’ultimo Europeo, che si esibisce su Halo di Beyonce, nella versione di Jasmin Thompson e Run the World (Girls) di Beyonce

3.27: Caduta in apertura di programma e alcune sbavature per la canadese Austman che totalizza 51.42 (25.93+26.94 con un punto di detrazione) e si inserisce al settimo posto

3.23: Tocca ora alla prima delle tre atlete canadesi, Larkyn Austman che si esibisce su Mein Herr (da Cabaret)

3.21: Una caduta e alcune imprecisioni per la finlandese Peltonen che si inserisce in terza posizione con 55.28 (24.48+27.80 con un punto di detrazione per la caduta)

3.16: Ora tocca alla finlandese Emmi Peltonen, reduce dal nono posto agli Europei, che sin esibisce su Tango Jalousie di Jacob Gade

3.15: Per la kazaka Mambekova arriva un punteggio di 44.40 (21.29+23.11) che significa nono e ultimo posto provvisorio

3.09: Sul ghiaccio ora la kazaka Aisa Mambekova, 20ma agli ultimi Europei, che si esibisce su un medley: Amanama di DJ Antoine ft. Timati e Hourshaker Radio Edit

3.08: Bella prova della svizzera Paganini che conferma quanto di buono mostrato ai campionati continentali di Mosca e si inserisce al terzo posto con il punteggio di 55.26 (29.99+25.27)

3.03: E’ il momento della svizzera Alexia Paganini, settima agli ultimi Campionati Europei, che si esibisce su Forbidden Love (dalla colonna sonora di “Romeo and Juliet”) di Abel Korzeniowski

3.01: La giovane cinese Xiangning Li deve fare i conti con una caduta, totalizza 52.46 (27.27+26.19 con un punto di deduzione) e si inserisce al quarto posto

2.48: Dopo il warm up si riprende con la cinese xiangning Li che si esibisce sulla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso

2.47: Qualche imprecisione di troppo per la svedese Oestlund che conclude l’esibizione dopo la fine della musica e sarà penalizzata. La svedese è quinta con il punteggio di 49.19 (25.35+23.79)

2.41: Sul ghiaccio ora la svedese Anita Oestlund che si esibisce su Carmen Fantasie di David Garnett

2.40: Che grinta la quindicenne coreana Kim Hanui che totalizza 54.33 (29.41+24.92) e si inserisce in terza posizione

2.35: E’ il momento della prima coreana in gara, Kim Hanul che si esibisce sulla colonna sonora di The Piano

2.34: Prova senza particolari sbavature per la lettone Nikitina, allieva di Stephane Lambiel, che si inserisce al terzo posto con 21.12 (26.35+24.77)

2.28: Sul ghiaccio la lettone Diana Nikitina che si esibisce sulla sofisticata Soldier Of Love di Sade

2.27: Resta al di sotto delle aspettative della vigilia l’ucraina Khnychenkova che cade per ben due volte e resta lontana dai suoi primati: per lei terzo posto con 47.59 (26.66+22.93 con 2 punti di detrazione)

2.21: E’ il momento dellìucraina Anna Khnychenkova che si esibisce sulle note di Sorongo e Street Passions di Didulia

2.20: Buona prova della brasiliana Williams che si inserisce in seconda posizione con 55.74 (29.83+25.91)

2.15: Sul ghiaccio ora la brasiliana Isadora Williams che si esibisce su Hallelujah interpretata da K. D. Lang

2.14: C’è una caduta sulla combinazione di salti a sporcare l’esordio della giovane statunitense Tennant che totalizza 64.01 (35.50+29.51 con un punto di detrazione) e potrà restare in testa per molto tempo

2.04: La prima a scendere sul ghiaccio è proprio la statunitense Bradle Tennell che si esibirà su Taeguki di Lee Dong-Jun

2.00: Le atlete del primo gruppo scendono in pista per il warm up. C’è anche la statunitense, campionessa nazionale in carica, Bradle Tennell, che potrebbe dare da subito una scossa alla gara

1.55: Le grandi favorite per il podio sono le due rappresentanti della’OAR, Evgenia Medvedeva, che pattinerà in avvio dell’ultimo gruppo e Alina Zagitova che pattinerà per terz’ultima. Occhio anche alla terza russa Maria Sotskova, che sembra un gradino sotto e se la giocherà èper il bronzo con Kostner, Miyahare, le canadesi Osmond e Daleman e le statunitensi Tennell e Nagasu

1.50: Kostner sarà la penultima a scendere sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, in gara anche un’altra azzurra da seguire con grande attenzione, Giada Russo che pattinerà nel terzo gruppo

1.45: Buonanotte agli appassionati di pattinaggio artistico. E’ il giorno di Carolina Kostner: la Dea azzurra del ghiaccio entra in gara per dare l’assalto alla seconda medaglia olimpica nel giorno dedicato al programma corto femminile. Tante le pretendenti al podio