Sci alpino, Riccardo Tonetti: “Attaccherò anche nella seconda manche”; Luca De Aliprandini: “Ci ho provato ma è andata male”

Emozioni contrastanti quelle di Riccardo Tonetti e Luca De Aliprandini al termine della prima manche del gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tonetti, quarto al termine della run1, è in piena corsa per il podio avendo interpretato alla grande le caratteristiche della pista: “Su questo tipo di tracciati filanti posso dire la mia. Bisogna cercare di tenere giù le punte e lasciare andare gli sci a tutta. Ora riproverò a fare la stessa cosa nella seconda manche, anche perché fare calcoli non serve a nulla“.

De Aliprandini invece, fantastico nella sua discesa, è uscito di scena a due porte dal traguardo, non senza rammarico: “Ho preso una bella botta e mi fa abbastanza male, ma per fortuna non dovrebbe essere nulla di serio. E’ un peccato per la gara, bisogna provarci in questo tipo di gare. Vengo da un periodo un po’ strano in cui ho alternato il mio miglior risultato in Coppa del mondo ad Adelboden e il mio peggior risultato a Garmisch. Mi sentivo bene nella parte alta, mentre in quella centrale non pensavo di aver fatto così bene, quindi ho tirato perché volevo fare una bella manche e purtroppo è andata così“.













Foto: Fisi- Pentaphoto