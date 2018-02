Olimpiadi PyeongChang 2018, Carolina Kostner: “Essere tra le migliori è una vittoria, ci metto cuore e anima”. Rimonta da medaglia? Malagò: “Se po’ fa”

Carolina Kostner ha commesso un paio di sbavature durante il programma corto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e non è riuscita ad andare oltre il sesto posto: servirà una rimonta rabbiosa durante il free program, in programma venerdì 23 febbraio, per riuscire ad agguantare una medaglia dopo il bronzo di quattro anni fa a Sochi.

La stella indiscussa del nostro pattinaggio artistico ha analizzato la sua prestazione e ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Le sensazioni erano buone, quando la musica è partita ero calma. Nell’atterraggio del loop, però, mi è mancata un po’ di prontezza, avrei dovuto essere più spregiudicata. La gara, chiaramente, è ancora molto lunga. E far ancora parte delle migliori al mondo per me è già una vittoria. Spero di riuscire a pattinare bene, di dimostrare la mia gioia nell’essere qui, in forma e in salute dopo quindici anni di attività ad alto livello. Ci metto cuore e anima, di più non posso fare. Io donna tra ragazzine? Non è il momento di fare confronti. Dico che a 16 anni pattinavo in modo diverso, ora sono molto più consapevole. E aggiungo anche che non mi sento vecchia…“.

Lapidaria la battuta di Giovanni Malagò. Il Presidente del Coni crede nella rimonta: “A Roma diciamo “Se pò’ fà”“.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CAROLINA KOSTNER

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018