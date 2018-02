Sci alpino, Previsioni meteo Olimpiadi PyeongChang 2018: folate di vento e freddo polare. I programmi saranno stravolti e si rischia la cancellazione?

Un peggioramento del meteo è annunciato per la giornata di venerdì 23 febbraio sopra il cielo di PyeongChang dove si stanno disputando le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le previsioni non sono estremamente confortanti e infatti gli organizzatori hanno deciso di stravolgere il programma di sci alpino anticipando la combinata femminile di un giorno: le ragazze scenderanno giovedì 22 febbraio, giorno in cui è anche previsto lo slalom maschile. La discesa femminile è invece stata confermata a mercoledì 21 febbraio ma si dovranno incrociare le dita perché la situazione non è delle migliori.

Sulle piste di Jeongseon, infatti, sono annunciate temperature polari: si parla di – 14 °C per mercoledì e – 10 ° C per giovedì, raffiche di vento attorno ai 25 km/h e un cielo leggermente nuvoloso. Speriamo che il meteo sia clemente: è chiaro, infatti, che eventuali spostamenti sarebbero davvero complicati in un calendario fittissimo. Sabato si disputerà il team event e domenica non sono previste gare di sci alpino: eventuali cancellazioni sono assolutamente possibili.

