Sci alpino, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: la discesa maschile rischia il rinvio, forte vento per il weekend

La discesa libera maschile rischia di essere rinviata. La prima gara dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è in programma per domenica mattina (le 03.00 in Italia, le 11.00 locali) ma la possibilità di uno spostamento in calendario è davvero molto concreta.

Le previsioni meteo, infatti, parlano di una possibile debole nevicata ma soprattutto di un forte vento che dovrebbe soffiare per tutto il fine settimana. Proprio per questo motivo Markus Waldner, direttore di gara della FIS, ha già avvertito tutti gli atleti ma una decisione definitiva sarà presa soltanto domenica. Il problema è che le previsioni meteo non sono estremamente confortanti, il vento dovrebbe calmarsi soltanto martedì pomeriggio e questo rischierebbe di fare saltare tutti i piani.

Ricordiamo che martedì 13 febbraio gli uomini saranno impegnati con la combinata, due giorni dopo toccherà al SuperG prima di dare spazio alle prove tecniche. L’unico giorno senza gare (maschili o femminili) è venerdì 16 febbraio.

(foto Pentaphoto-FISI)