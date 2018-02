Sci alpino, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: i quattro azzurri per il team Event. C’è Alex Vinatzer

L’ultimo appuntamento dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 è il team event, la gara a squadre, che per la prima volta assegnerà le medaglie ai Giochi. Un format molto particolare: le nazioni partecipanti si sfideranno secondo un tabellone ad eliminazione diretta, dagli ottavi fino alla finale. All’interno di ogni scontro, poi, ci saranno quattro sfide singole di slalom parallelo. Sono infatti quattro gli atleti che ogni squadra potrà schierare, due uomini e due donne, che si sfideranno in quattro uno contro uno. A passare il turno sarà il team che avrà vinto più sfide e in caso di parità sarà il tempo totale a decretare la vincitrice.

Va da sé che in questo tipo di gara può succedere di tutto. Tra le squadre partecipanti ci sarà anche l’Italia, che lo scorso anno alle finali di Aspen si piazzò al quarto posto. Il quartetto che gareggiò dodici mesi fa sarà però diverso perché Patrick Thaler e Giuliano Razzoli non fanno parte di questa spedizione. Confermate invece le donne, Chiara Costazza e Irene Curtoni, quest’ultima salita sul podio quest’anno nel parallelo di Courchevel. Gli uomini, invece, saranno Riccardo Tonetti e Alex Vinatzer. Per entrambi sarà un’occasione utile per riscattare l’uscita nello slalom di oggi. Soprattutto, sarà una grande opportunità per il giovane 18enne, che al debutto in questi Giochi potrà nuovamente mettersi in luce.

Foto: FISI-Pentaphoto