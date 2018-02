Sci alpino, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud fanno paura. Norvegia favorita nelle prove veloci

Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud, una coppia pronta a dominare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La Norvegia sogna in grande con i suoi due campioni, tra i principali favoriti nelle prove veloci sulle nevi coreane. Entrambi sono reduci da una stagione davvero molto positiva e si candidano ad essere protagonisti sia in discesa, sia in superG.

Svindal è tornato a gareggiare dopo l’ennesimo grande infortunio della carriera ed è già salito sul gradino più alto del podio per tre volte in questa stagione. Due successi in discesa libera (Beaver Creek e Val Gardena) e poi uno in supergigante sulla Streif a Kitzbuhel. Risultati che gli hanno permesso di issarsi al secondo posto nella classifica di specialità di entrambe le discipline veloci.

Dall’altra parte c’è uno Jansrud che ha vinto una sola volta in superG a Lake Louise, ma grazie ad una serie di continui ottimi piazzamenti è in testa alla classifica di specialità, mentre in discesa è al quinto posto. Il nativo di Stavanger, inoltre, ha anche vinto in discesa due anni fa proprio sulla pista di Jeongseon, in quella che era una prova in vista delle Olimpiadi.

Insieme i due norvegesi hanno conquistato un totale di sei medaglie olimpiche ed entrambi hanno in bacheca un oro, un argento ed un bronzo. Le Olimpiadi di Vancouver hanno visto Svindal vincere la discesa e fare poi secondo in gigante e terzo in superG, mentre Janrsrud è il campione olimpico in carica nel supergigante, vincendo poi anche un bronzo a Sochi in discesa ed un argento a Vancouver sempre nella libera dietro proprio a Svindal. Una situazione che potrebbe ripetersi tra qualche giorno in Corea.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SCI ALPINO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter