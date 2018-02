Sci alpino, Olimpiadi Invernali 2018: domani (sabato 24 febbraio) il Team Event. Programma, orari e tv. Tutti gli italiani in gara

Domani 24 febbraio si disputerà il team event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa specialità debutta ai Giochi: una prima volta assoluta, in palio medaglie pesantissime. Si tratta di una prova a squadre: tabellone a eliminazione diretta dagli ottavi di finale, ogni Nazione schiera 4 atleti (2 uomini e 2 donne), passa chi vince almeno tre prove mentre in caso di parità si guarda la somma dei tempi. Si disputano dunque quattro slalom paralleli.

La Svizzera sembra essere la grande favorita della vigilia mentre l’Italia proverà a ricoprire il ruolo di outsider anche se non sarà facile fare la differenza con una formazione a sorpresa composta da Irene Curtoni, Chiara Costazza, Riccardo Tonetti e Alex Vinatzer.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del team event di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e su RaiSport, in diretta streaming su Eurosport Player e Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 24 FEBBRAIO:

03.00 Team Event sci alpino

(foto Pentaphoto FISI)