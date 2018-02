Sci alpino, Gigante Olimpiadi PyeongChang 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Domani si svolgerà il gigante maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima manche si svolgerà alle 2.15, la seconda alle 5.45. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 ed Eurosport.

LA STARTLIST E I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE MASCHILE

1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA

2 501324 OLSSON Matts 1988 SWE

3 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA

4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT

5 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT

6 511896 MURISIER Justin 1992 SUI

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR

8 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA

9 534562 LIGETY Ted 1984 USA

10 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA

11 191750 FANARA Thomas 1981 FRA

12 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO

13 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR

14 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA

15 292967 EISATH Florian 1984 ITA

16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR

17 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI

18 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA

19 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI

20 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO

21 501017 MYHRER Andre 1983 SWE

22 531799 FORD Tommy 1989 USA

23 202597 SCHMID Alexander 1994 GER

24 202462 DOPFER Fritz 1987 GER

25 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT

26 534959 JITLOFF Tim 1985 USA

27 103729 READ Erik 1991 CAN

28 103865 PHILP Trevor 1992 CAN

29 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK

30 202451 STRASSER Linus 1992 GER

31 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR

32 180666 TORSTI Samu 1991 FIN

33 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK

34 410364 FEASEY Willis 1992 NZL

35 103676 BROWN Phil 1991 CAN

36 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

37 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT

38 410365 BARWOOD Adam 1992 NZL

39 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE

40 40523 DEMSCHAR Dominic 1993 AUS

41 104531 CRAWFORD James 1997 CAN

42 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO

43 92720 POPOV Albert 1997 BUL

44 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS

45 561310 HROBAT Miha 1995 SLO

46 20398 VERDU Joan 1995 AND

47 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN

48 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 OAR

49 60261 MAES Sam 1998 BEL

50 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG

51 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP

52 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR

53 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE

54 511983 AERNI Luca 1993 SUI

55 550054 ZVEJNIEKS Kristaps 1992 LAT

56 151024 KOTZMANN Adam 1993 CZE

57 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO

58 110409 HORWITZ Kai 1998 CHI

59 561255 CATER Martin 1992 SLO

60 790025 LAMHAMEDI Adam 1995 MAR

61 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL

62 380290 SAMSAL Dalibor 1985 HUN

63 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE

64 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE

65 700868 FALAT Matej 1993 SVK

66 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL

67 80077 MACEDO Michel 1998 BRA

68 370022 JENOT Olivier 1988 MON

69 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH

70 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL

71 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB

72 680041 ABRAMASHVILI Iason 1988 GEO

73 320391 KIM Dong Woo 1995 KOR

74 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL

75 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ

76 170151 DYRBYE NAESTED Casper 1996 DEN

77 310421 STEVOVIC Marko 1996 SRB

78 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE

79 390044 LAINE Tormis 2000 EST

80 240139 KEKESI Marton 1995 HUN

81 540026 DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto 1997 MEX

82 460060 BARBU Alexandru 1987 ROU

83 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE

84 280034 BIRAN Itamar 1998 ISR

85 430633 JASICZEK Michal 1994 POL

86 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU

87 750088 RISTEVSKI Antonio 1989 MKD

88 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR

89 260110 KIYADARBANDSARI Mohammad 1989 IRI

90 800013 TOLA Erjon 1986 ALB

91 210040 TUKHTAEV Komiljon 1997 UZB

92 770015 TIMOFEEV Evgeniy 1994 KGZ

93 520170 DENIZ Serdar 1997 TUR

94 6292024 ZANON Nicola 1996 THA

95 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX

96 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS

97 959600 ABEDA Shannon 1996 ERI

98 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

99 194752 HANSE Arthur 1993 POR

100 160097 LEFKARITIS Dinos 1995 CYP

101 450030 MARIOTTI Alessandro 1998 SMR

102 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN

103 340440 BEHLOK Allen 1998 LBN

104 610003 MILLER Asa 2000 PHI

105 140013 FLAHERTY Charles 2000 PUR

106 820030 KARIM Muhammad 1995 PAK

107 570019 WILSON Connor 1996 RSA

108 6532104 WEBB Jeffrey 1998 MAS

109 330014 CHOE Myong Gwang 1990 PRK

110 330016 KANG Song Il 1994 PRK