Sci alpino, Discesa PyeongChang 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, alle ore 3.30 in Italia, si svolgerà la discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il vento, finalmente, dovrebbe dare una tregua (condizionale d’obbligo). La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 ed Eurosport e in diretta streaming sulle piattaforme della RAI e di Eurosport, nonché su Tim Vision.

Gli azzurri in gara saranno Dominik Paris, Peter Fill, Christof Innerhofer ed Emanuele Buzzi.

LA STARTLIST E I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA LIBERA MASCHILE

1 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER

2 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN

3 291459 PARIS Dominik 1989 ITA

4 194190 ROGER Brice 1990 FRA

5 511383 FEUZ Beat 1987 SUI

6 200379 SANDER Andreas 1989 GER

7 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR

8 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI

9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR

10 191740 CLAREY Johan 1981 FRA

11 53902 MAYER Matthias 1990 AUT

12 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR

13 292455 FILL Peter 1982 ITA

14 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA

15 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT

16 53817 FRANZ Max 1989 AUT

17 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA

19 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA

20 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI

21 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA

22 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN

23 511529 GISIN Marc 1988 SUI

24 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO

25 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA

26 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN

27 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA

28 561255 CATER Martin 1992 SLO

29 202059 FERSTL Josef 1988 GER

30 930024 MAPLE Wiley 1990 USA

31 561217 KOSI Klemen 1991 SLO

32 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB

33 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO

34 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

35 100558 COOK Dustin 1989 CAN

36 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN

37 20398 VERDU Joan 1995 AND

38 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN

39 561310 HROBAT Miha 1995 SLO

40 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI

41 430472 KLUSAK Michal 1990 POL

42 151215 FOREJTEK Filip 1997 CZE

43 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND

44 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE

45 54117 HOERL Christopher 1989 MDA

46 102271 HUDEC Jan 1981 CZE

47 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE

48 670037 ZAKURDAEV Igor 1987 KAZ

49 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE

50 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR

51 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

52 270047 Mc MILLAN Patrick 1991 IRL

53 320391 KIM Dong Woo 1995 KOR

54 240139 KEKESI Marton 1995 HUN

55 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS

56 310421 STEVOVIC Marko 1996 SRB

57 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL













Foto: Fisi Pentaphoto