Sci alpino, André Myhrer oro olimpico in slalom a 35 anni. Fuori Hirscher e Kristoffersen. Moelgg illude, poi chiude 12°

La Svezia domina lo slalom alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il successo di Frida Hansdotter nella gara femminile, arriva quello di André Myhrer nella prova maschile. A 35 anni il veterano svedese si regala la vittoria più bella della carriera e conquista il suo primo oro olimpico al termine di una gara incredibile e piena di colpi di scena, a partire dall’uscita dei due grandi favoriti, Hirscher e Kristoffersen.

Vince, dunque, Myhrer, bravissimo a gestire la pressione dopo il secondo posto della prima manche. Lo svedese limita i danni nella prima parte del tracciato, per poi scatenarsi sul piano finale. Al secondo posto chiude il sorprendente svizzero Ramon Zenhaeusern, staccato di 34 centesimi dalla vetta della classifica. Anche l’elvetico si esalta nella parte conclusiva del tracciato, recuperando sette posizioni rispetto alla prima manche.

Sul podio ci sale anche l’austriaco Michael Matt, che rimonta dal dodicesimo posto e alla fine chiude a 67 centesimi dal vincitore.

Uno slalom pazzesco e che ribalta completamente tutti i pronostici della vigilia, con i due grandissimi favoriti che non vincono nemmeno una medaglia. Marcel Hirscher va fuori nella prima manche, mentre nella seconda è Henrik Kristoffersen a gettare via la vittoria, cadendo addirittura dopo poche porte dall’inizio dopo che aveva chiuso al comando nella prima prova.

Ai piedi del podio chiude il giovane francese Clement Noel, che sfiora la medaglia bronzo per quattro centesimi, chiudendo a 71 centesimi dalla vetta della classifica. Il 20enne è il migliore per la Francia, precedendo i compagni di squadra Alexis Pinturault (+0.73) e Victor Muffat-Jeandet (+0.76), che non si conferma dopo il terzo posto della prima manche.

Completano le prime dieci posizioni lo svedese Kristoffer Jacobsen (+0.95), lo svizzero Daniel Yule (+1.13), il britannico Dave Ryding (+1.17) e il norvegese Sebastian Foss-Solevaag (+1.19).

Una seconda manche da dimenticare per Manfred Moelgg. Il veterano azzurro commette un grave errore nella parte centrale e compromette la possibilità di conquistare la sua prima medaglia olimpica della carriera. Dopo il quarto posto della prima manche alla fine Manny è dodicesimo a 1.25. Sedicesimo a 1.72 Stefano Gross, davvero molto sofferente per l’infortunio subito in allenamento qualche giorno fa.













foto Fisi-Pentaphoto