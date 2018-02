Scherma, Coppa del Mondo 2018: spadisti azzurri secondi a Vancouver. In finale vince la Francia

Ottima prestazione della squadra di spada maschile, che ha chiuso al secondo posto la prova di Coppa del Mondo a Vancouver. Il quartetto azzurro composto da Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Emanuele Buzzi e Gabriele Cimini si è arreso solamente in finale alla Francia (Biabiany, Borel, Gustin, Jerent) con il punteggio di 45-41.

Il cammino degli azzurri era cominciato negli ottavi di finale con una vittoria più sofferta del previsto contro Israele per 45-42. Più agevole il successo nei quarti di finale contro la Germania, sconfitta 43-33. A quel punto si sono aperte le porte del podio ed in semifinale gli azzurri hanno sconfitto la Corea del Sud, numero uno del ranking, per 45-33, centrando l’accesso alla finale.

Proprio gli asiatici (Jung, Kweon, Park, Park) hanno concluso al terzo posto, dopo aver battuto nella finalina l’Ungheria per 45-32.













Foto: Bizzi/Federscherma