Salto femminile, Mondiali Juniores 2018: Lara Malsiner quinta, titolo per Nika Kriznar

Con la prova femminile di oggi si sono concluse le gare individuali del Mondiali Juniores di salto con gli sci 2018, in corso di svolgimento a Kandersteg, in Svizzera. Sull’HS 106 della località elvetica, doppietta slovena, che si conferma tra le nazioni leader dell’intero movimento in rosa.

Il successo è andato a Nika Kriznar, che ha stabilito il miglior punteggio nella prima serie per poi andare ad incrementare il proprio margine nella seconda, chiudendo con un vantaggio di 14,6 punti sulla connazionale Ema Klinec. Kriznar però, nella seconda serie ha potuto sfruttare condizioni atmosferiche migliori rispetto a quelle delle avversarie dirette. Sul podio, a quasi 20 punti da Klinec, la norvegese Anna Odine Stroem, mentre la francese Lucile Morat ha chiuso quarta.

L‘azzurra Lara Malsiner ha concluso la prova in quinta posizione, la stessa occupata al termine della prima serie di salti. Per lei 10,2 punti di distanza dal podio, mentre le due slovene hanno palesato una superiorità netta sulla concorrenza diretta. Rispetto all’anno scorso, Malsiner ha compiuto un piccolo passo in avanti dalla sesta alla quinta posizione. Non sono riuscite a qualificarsi per la seconda serie, invece, Alice Puntel, Jessica Malsiner e Martina Ambrosi.

Tra domani e domenica si disputeranno le prove a squadre.













