Salto con gli sci, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Kamil Stoch a caccia della leggenda, ma gli avversari del polacco non mancano

Nella seconda giornata ufficiale di gare e si assegnerà il primo titolo olimpico nel salto con gli sci. A PyeongChang, infatti, domani sabato 10 febbraio si disputerà la finale maschile del trampolino corto HS109. La gara, come al solito articolata in due salti, inizierà alle 13.30 ora italiana, quando nel paese organizzatore saranno le 21.30.

I fari sono puntati sul campione olimpico in carica, il polacco Kamil Stoch, che sogna una prestigiosa doppietta nella rassegna coreana. Stoch ha brillato nella prova di qualificazione, piazzandosi secondo dietro al tedesco Wellinger: l’obiettivo del polacco è quello di diventare il primo uomo a realizzare la doppietta d’oro sul trampolino corto e su quello lungo per due edizioni olimpiche consecutive, un record che supererebbe quello dello svizzero Simon Amman, vincitore delle due gare nelle edizioni di Salt Lake City 2002 e Vancouver 2010.

Andreas Wellinger, però, sembra davvero a proprio agio: in prova ha totalizzato 133.5 punti contro i 131.7 del rivale polacco, un vantaggio piccolo ma che dà comunque l’idea della forma fisica attraversata dall’atleta teutonico. Il suo connazionale Richard Freitag, invece, è apparso leggermente in ritardo, anche perché probabilmente più adatto, come Stefan Kraft, al trampolino lungo rispetto a quello corto.

La sorpresa potrebbe essere il polacco David Kubacki che in prova ha realizzato il terzo punteggio e che nelle ultime uscite stagionali è stato stabilmente fra i migliori, trascinando anche la Polonia alla vittoria in una gara a squadra di Coppa del Mondo insieme a Stoch e Hula. I tedeschi Karl Geiger e Marius Eisenbichler, con due salti pressoché perfetti, possono ambire al podio, mentre sembrano attardati i norvegesi, i cui risultati di Coppa del Mondo migliorano con l’aumento della lunghezza del trampolino. Daniel Andre Tande, Robert Johansson e Johann Andre Forfang saranno tra gli outsider. Per gli azzurri in gara, cioè Federico Cecon, Davide Bresadola, Sebastian Colloredo e Alex Insam, l’obiettivo sarà quello di entrare nella top 30.

