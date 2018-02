Rugby, Sei Nazioni 2018: Sexton con un drop da sogno fa volare l’Irlanda, la Francia esce sconfitta all’84’

Nonostante siamo soltanto alla prima giornata e al secondo match del Sei Nazioni 2018, potrebbe essere arrivata la partita più emozionante di tutta la manifestazione: continui ribaltamenti di fronte allo Stade de France di Parigi dove la Francia giovane ed orgogliosa di Jacques Brunel viene sconfitta per 15-13 all’84’ da una Irlanda trascinata da un autentico fuoriclasse, Johnny Sexton.

Primo tempo davvero intensissimo, con un campo non reso ideale dal maltempo che ha portato la partita tutta sul lato fisico. E’ l’Irlanda comunque a tenere in mano il pallino del gioco: dopo 3′ arriva già il calcio piazzato di Sexton che vale il 3-0. L’apertura irlandese è abile a replicare anche al 22′, sfruttando l’ennesimo errore di indisciplina da parte dei francesi. Dopo 30′ di sofferenza però si sblocca anche la squadra di casa: spinti dal pubblico i francesi trovano il piazzato messo dentro da Machenaud. Sul finale però è Sexton a riequilibrare le distanze, sul 9-3 parziale.

I 40′ finali sono davvero splendidi. Il solito Sexton porta sopra il break gli irlandesi, ma la Francia non ci sta e con Machenaud torna nuovamente a -6 al 54′. Quando sembra essere tutto finito, con i transalpini che sbagliano tanto e non riescono a superare i 22 metri irlandesi, serve una giocata magnifica di Teddy Thomas che, al 72′, sfruttando una dormita della difesa irlandese, fa 50 metri con l’ovale in mano andando a schiacciare in meta (13-12). La Francia ha addirittura la possibilità di chiuderla, ma Belleau trema e al 77′ sbaglia dalla piazzola. L’Irlanda non si arrende e deve provare a risalire tutto il campo senza calciare per provare a ribaltarla nuovamente. Lo Stadio trascina ad una difesa estrema i padroni di casa, gli irlandesi non ne hanno più per salire e, da oltre 40 metri, Sexton si inventa la giocata del Torneo, piazzando un drop clamoroso che spegne i sogni di gloria transalpini.

Francia-Irlanda 13-15

Francia: 15 Geoffrey Palis, 14 Teddy Thomas, 13 Rémi Lamerat, 12 Henry Chavancy, 11 Virimi Vakatawa, 10 Matthieu Jalibert, Maxime Machenaud, 8 Kevin Gourdon, 7 Yacouba Camara, 6 Wenceslas Lauret, 5 Sébastien Vahaamahina, 4 Arthur Iturria, 3 Rabah Slimani, 2 Guilhem Guirado (c), Jefferson Poirot

A disposizione: 16 Adrien Pelissié, 17 Dany Priso, 18 Cedate Gomes Sa, 19 Paul Gabrillagues, 20 Marco Tauleigne, 21 Antoine Dupont, 22 Anthony Belleau, 23 Benjamin Fall

Marcatori Francia

Mete: Thomas (72)

Conversioni: Belleau (72)

Punizioni: Machenaud (35, 54)

Irlanda: 15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Robbie Henshaw, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Rory Best, 1 Cian Healy

A disposizione: 16 Sean Cronin, 17 Jack McGrath, 18 John Ryan, 19 Devin Toner, 20 Dan Leavy, 21 Luke McGrath, 22 Joey Carbery, 23 Fergus McFadden

Marcatori Irlanda

Punizioni: Sexton (3, 22, 39, 48)

Drop: Sexton (83)













Foto: Twitter FIR