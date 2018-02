Rugby, Sei Nazioni 2018: Italia-Inghilterra. Orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi domenica 4 febbraio l’Italia farà il proprio debutto nel Sei Nazioni 2018 di rugby. Gli azzurri scenderanno in campo allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare l’Inghilterra: 60mila spettatori sugli spalti saranno pronti per sostenere i ragazzi di Conor O’Shea a caccia di un’impresa che sembra impossibile contro una squadra che non abbiamo mai battuto.

La nostra Nazionale è attesa da un compito improbo ma c’è tutta la voglia di provare a mettere in difficoltà i Campioni in carica e sognare di conquistare quello scalpo che non abbiamo mai preso: in 23 precedenti ha sempre prevalso l’Inghilterra infliggendoci sonore batoste alternate a qualche onorevole sconfitta da parte nostra. Nella capitale c’è tutto il desiderio di invertire la rotta e sfatare il tabù scrivendo una nuova pagina di storia: Sergio Parisse e compagni sono davvero carichi, ci vogliono provare e hanno già lanciato il grido di guerra.

Di seguito la data, il programma dettaglito e l’orario d’inizio di Italia-Inghilterra, match valido per il Sei Nazioni 2018 di rugby. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DMAX, in diretta streaming sul sito di DMAX e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 4 FEBBRAIO:

16.00 Italia vs Inghilterra













(foto Di Cola)