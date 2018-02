Rugby, Eccellenza 2018: Calvisano cade a Padova, Rovigo la spunta in casa del Viadana

Carte sparigliate nell’Eccellenza di rugby dopo la 13a giornata: Calvisano cade a Padova per 18-17 e vede riavvicinarsi in classifica non solo i patavini, che recuperano tre punti, ma anche il Rovigo, corsaro in casa del Viadana per 15-18, dove però non trova il bonus offensivo. Nella corsa al quarto posto bene San Donà, che asfalta 51-0 la Lazio e scavalca in un colpo solo proprio Viadana e le Fiamme Oro, sconfitte a sorpresa a domicilio da Reggio per 33-42. Nell’ultima gara di giornata I Medicei battono 35-22 Mogliano.

Risultati 13a giornata

San Donà-Lazio 51-0

Padova-Calvisano 18-17

Viadana-Rovigo 15-18

I Medicei-Mogliano 35-22

Fiamme Oro-Reggio 33-42

Classifica

Calvisano 54, Rovigo 51, Padova 50, San Donà 38, Viadana 36, Fiamme Oro 35, I Medicei 24, Regio 17, Lazio 10, Mogliano 5.













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it