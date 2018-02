Roger Federer mattatore ai Laureus Awards 2018, Bebe Vio premia Francesco Totti per la sua carriera

“Questo momento è davvero molto, molto speciale per me. Tutti sanno quanto apprezzo i Laureus Awards, quindi vincerne un altro sarebbe stato meraviglioso, ma vincerne due è un onore davvero unico. E del tutto inatteso. Sono molto felice e desidero ringraziare sinceramente la Laureus Academy. È stato un anno indimenticabile per me, tornare dopo un 2016 molto difficile, e questi premi lo rendono ancora più memorabile. Quando ho vinto il mio primo premio Laureus nel 2005, se qualcuno mi avesse detto che avrei finito per vincerne sei, non gli avrei creduto. È stata un’avventura fantastica“.

E’ questa la reazione di Roger Federer, tornato sul tetto del mondo del tennis e reduce dal successo agli Australian Open 2018 nonché da un 2017 eccezionale condito dai trionfi di Melbourne e Wimbledon. E’ per questo che il fenomenale giocatore di Basilea ha ricevuto il premio di “Miglior Sportivo dell’anno“, per la quinta volta in carriera (dopo le 4 consecutive tra il 2005 e il 2008) raggiungendo Usain Bolt in vetta a questa speciale classifica, e il premio “Comeback of the Year” proprio a suggello della sua strepitosa rinascita agonistica.

L’elvetico ha preceduto in questi Oscar dello Sport assegnati a Montecarlo, alla presenza del Principe Alberto e della principessa Charlene, il campione del Real Madrid Cristiano Ronaldo, il mezzofondista Mo Farah, il pilota Lewis Hamilton, il suo amico/rivale Rafael Nadal e il ciclista Chris Froome.

Per quanto riguarda i colori italiani, Francesco Totti ha ricevuto il Laureus Academy Exceptional Achievement Award, per i 25 anni fedelmente trascorsi in un’unica squadra, la Roma, e il successo ottenuto con la maglia della Nazionale italiana nel Mondiale 2006 in Germania. A premiare Totti è stata Bebe Vio, che l’anno scorso aveva ottenuto la sua prima statuetta dopo i successi di Rio 2016, in compagnia ad un’altra leggenda del nostro calcio Alex Del Piero.













Foto: profilo twitter Australian Open