Previsioni meteo Olimpiadi PyeongChang 2018: fine settimana gelido, oltre i -10°! Neve in arrivo per la discesa maschile?

Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 saranno particolarmente gelide, le temperature si preannunciano polari per le due settimane di gare, l’inverno è veramente pungente in questa zona della Corea del Sud e tutte le competizioni potrebbero esserne condizionate, soprattutto per quanto concerne le discipline che si svolgono all’aperto.

La Cerimonia d’Apertura si svolgerà con una temperatura abbondantemente sotto i 10 ° C e a tratti si arriverà anche ai – 20 °C: sarà un’autentica sfida al gelo, gli atleti e il pubblico potrebbero risentirne, bisognerà davvero adottare tutti gli accorgimenti del caso. La situazione non dovrebbe mutare più di tanto nel weekend: le gare in orario diurno si svolgeranno comunque sotto la luce del sole (annunciate comunque delle nuvole) ma le temperature saranno sempre bassissime, sempre sotto lo zero (da – 1° C a – 13°C in base alla sede di gara).

Attenzione poi alla discesa libera maschile che aprirà le competizioni per quanto riguarda lo sci alpino: è annunciata una debole nevicata che potrebbe condizionare l’evento ma la speranza è che tutto possa svolgersi regolarmente.

