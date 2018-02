Pattinaggio artistico, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tocca a Carolina Kostner! Orario d’inizio e come vedere in tv e in replica lo short program

Questa notte (mercoledì 21 febbraio) Carolina Kostner incanterà sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 31enne è pronta per regalare nuove grandi emozioni a tutti gli appassionati, il sogno è quello di tornare sul podio a cinque cerchi dopo quattro anni dal pronto conquistato a Sochi. La rincorsa incomincia dal programma corto, uno dei punti di forza dell’altoatesina che si contraddistingue come sempre sotto il profilo artistico e dell’eleganza. Una Musa Danzante che non vuole smettere di stupire e che con grazia si rimette nuovamente in gioco, pronto per la sfida contro avversarie decisamente più giovani e agguerrite.

Carolina Kostner si esibirà per penultima, precisamente alle ore 06.14 (italiane) di mercoledì 21 febbraio: le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 aspettano una delle grandi protagoniste annunciate, una delle sportive più amate e conosciute in Italia che vuole far saltare il banco per l’ennesima volta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari in cui vedremo in gara Carolina Kostner alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO:

06.14 Programma corto

(foto Pier Colombo)