Pattinaggio artistico, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando gareggia Carolina Kostner? Tutti gli orari e le gare della campionessa altoatesina

Carolina Kostner è una delle punte di diamante dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: la Campionessa altoatesina sarà il faro del nostro pattinaggio artistico e vuole conquistare una medaglia dopo il bronzo che si è messa al collo quattro anni fa a Sochi. La Divina del ghiaccio, a 31 anni appena compiuti, proverà a realizzare una nuova magia e cercherà di salire sul podio in un contesto altamente competitivo che dovrebbe essere dominato dalle russe Alina Zagitova ed Evgenia Medvedeva.

L’azzurra non sarà impegnata soltanto nella gara individuale ma sarà anche un pilastro nel team event: l’Italia potrebbe andare a caccia di un podio clamoroso nella prova a squadra, servirebbe una vera e propria impresa ma la nostra formazione ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco.

Di seguito il calendario completo di tutte le gare di Carolina Kostner alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle sue prove. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv integrale su Eurosport, in diretta tv parziale sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

SABATO 11 FEBBRAIO:

03.45 Team Event – Programma corto

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO:

03.10 Team Event – Programma libero

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO:

02.00 Individuale – Programma corto

VENERDI’ 23 FEBBRAIO:

02.00 Individuale – Programma libero

(foto Valerio Origo)