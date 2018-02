Pattinaggio artistico, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: programma libero Carolina Kostner. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il minuto esatto

Questa notte (ore 05.16 italiane) Carolina Kostner si esibirà nel programma libero alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La Regina del Ghiaccio è pronta per quella che probabilmente sarà la sua ultima recita a cinque cerchi: una Campionessa stellare andrà a caccia di una complicata medaglia. L’azzurra, infatti, è sesta dopo il programma corto e deve rimontare cinque punti abbondanti all’ostica canadese Kaetlyn Osmond. La 21enne deve confezionare una delle più grandi imprese della sua carriera se vorrà davvero mettersi al collo una medaglia come quattro anni fa e tingersi di gloria imperitura. Serve una rabbiosa rimonta che Carolina può anche avere nelle corde ma dovrà semplicemente essere perfetta.

Carolina Kostner tornerà sul ghiaccio nella giornata di venerdì 23 febbraio, sarà la quintultima a esibirsi: l’appuntamento è precisamente per le ore 05.16 (italiane). Carolina gareggerà dopo la Miyahara e prima di Sakamoto, Zagitova, Osmond e Medvedeva.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del programma libero di Carolina Kostner alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 23 FEBBRAIO:

05.16 Programma libero Carolina Kostner

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018