Pattinaggio artistico, a che ora gareggia Carolina Kostner nel programma libero? Il programma e come vederla in tv

Domani lunedì 12 febbraio Carolina Kostner tornerà sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La Musa Danzante sarà infatti una delle grandi protagoniste del team event: si assegnano le medaglie, l’Italia è quarta a un solo punto di distacco dagli USA e sogna l’impresa. Ci dovrà pensare la fuoriclasse altoatesina, impegnata nel programma libero dopo la prova di Matteo Rizzo e prima della chiusura affidata ad Anna Cappellini e Luca Lanotte. La 31enne proverà a conquistare un piazzamento importante per alimentare le speranze di podio.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario esatto in cui Carolina Kostner scenderà sul ghiaccio per eseguire il suo programma libero nel team event delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono otto ore avanti rispetto a noi).

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO:

03.49 Team Event – Programma libero di Carolina Kostner

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018