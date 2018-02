Pallanuoto femminile, le migliori italiane della Final Four di Coppa Italia. Roberta Bianconi porta il trofeo a Catania

Nel weekend appena trascorso si è disputata la Final Four di Coppa Italia di pallanuoto femminile, trofeo che dopo 5 anni è tornato a Catania. Roma è stata nuovamente sconfitta in finale, come in FIN Cup, Terzo posto per Cosenza e quarto per Bogliasco. Andiamo a conoscere quali sono le italiane che si sono maggiormente distinte nella due giorni di gare.

Roberta Bianconi (Catania): tripletta in semifinale e tripletta in finale. Già questo dato la dice lunga sul suo apporto per la conquista del trofeo. Spacca la semifinale contro Bogliasco nel secondo parziale, indirizza immediatamente la finale già nei primi otto minuti: per le difese avversarie non c’è scampo.

Arianna Garibotti (Catania): in ombra in semifinale, si scatena in finale, quando respinge con i suoi gol i tentativi di rientro della squadra capitolina. Emerge nell’ottima prova corale fornita dalle etnee nell’atto conclusivo, dopo una gara al sabato leggermente sottotono da parte di quasi tutta la formazione.

Giusy Citino (Cosenza): valore aggiunto della formazione calabrese. Anche per lei tripletta al sabato ed alla domenica. Se in semifinale la performance non era bastata per superare Roma, nella sfida per il terzo posto le sue marcature si rivelano fondamentali per agguantare un posto sul podio.

Giulia Gorlero (Cosenza): quando la tua squadra non segna per 12′ (ovvero un tempo e mezzo, un’eternità nella pallanuoto), sai di di dover ricorrere agli straordinari per portare a casa la partita. Questo è quanto è accaduto nella finale per il terzo posto contro Bogliasco: il podio delle calabresi passa dalle sue parate.

Giuditta Galardi (Roma): decisiva in semifinale con una tripletta, si scioglie di fronte alla difesa etnea in finale, marcando un solo, ininfluente, gol. Eppure senza le sue reti, probabilmente Roma non sarebbe mai giunta a giocarsi un altro trofeo: l’epilogo, purtroppo per le capitoline è il medesimo.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniela Bolla

roberto.santangelo@oasport.it