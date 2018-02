Pallanuoto, A1 2018: i migliori italiani della quattordicesima giornata. Christian Presciutti super

Scattato il girone di ritorno per il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: si è disputato nel week-end il quattordicesimo turno, con le squadre che ora lasceranno spazio alla Nazionale di Sandro Campagna impegnata in Europa Cup. Andiamo a scoprire i migliori azzurri di questo turno.

Christian Presciutti: l’MVP di questa quattordicesima giornata è l’attaccante bresciano. Il capitano trascina la propria squadra in un sabato monstre condito addirittura da cinque reti. Esperienza e voglia di fare: l’età non si sente ancora.

Nicholas Presciutti: trascinato dal fratello, il più giovane dei Presciutti bresciani si fa notare con una buona performance nella quale timbra tre reti e si fa vedere anche in chiave difensiva.

Eduardo Campopiano: si conferma il miglior attaccante under 23 del campionato. Prosegue il momento di forma eccezionale per il campano, che si candida in chiave nazionale per l’estate. Decisivo nella vittoria della Canottieri Napoli sulla Florentia.

Massimo Giacoppo: esperienza al servizio dell’Ortigia. Il difensore siciliano, veterano di questo campionato, continua a timbrare performance di gran livello. Tripletta nella sfida con il Posillipo.

Stefano Luongo: Sport Management dirompente in quel di Torino. L’attaccante, spesso e volentieri in orbita Settebello, sigla una bella tripletta.