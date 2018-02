Pallanuoto, Europa Cup 2018: un Settebello eccezionale. L’Italia può sognare con Echenique e Molina

“In questi tre giorni la squadra è migliorata sul piano del gioco e ciò mi fa molto piacere. C’è grande integrazione da parte di tutti. Questi giorni a Palermo sono stati produttivi. Ancora grazie al meraviglioso pubblico che ci ha sostenuti e accolti con grande entusiasmo. Anche oggi erano più di mille in tribuna. Adesso andremo a disputare la Final Eight giocando un’altra serie di partite che serviranno a farci crescere ancora” non può che essere soddisfatto il commissario tecnico della nazionale di pallanuoto maschile Sandro Campagna in seguito alla prima fase della nuova Europa Cup, con il girone preliminare che si è svolto proprio nella sua Sicilia, a Palermo.

Tre vittorie in altrettante partite: se quelle con Germania e Russia potevano essere scontate, molto più esaltante è stata quella con una rivale di livello come il Montenegro. Gli azzurri hanno esordito al meglio in questo 2018: nonostante qualche assenza di troppo dovuta ad alcuni infortuni dell’ultimo secondo (tra i giocatori più noti non erano presenti Francesco Di Fulvio, Matteo Aicardi e Lorenzo Bruni), la rosa azzurra si è dimostrata davvero di altissima qualità con i nuovi ingressi che hanno dato addirittura una marcia in più in vista degli appuntamenti più importanti di questo quadriennio.

L’obiettivo è ovviamente la prossima Olimpiade, quella di Tokyo 2020, con il Settebello che è reduce da un argento e un bronzo tra Londra 2012 e Rio 2016. Si punta quindi alla medaglia più pregiata: l’oro in Giappone chiuderebbe un ciclo davvero trionfale. Se Gonzalo Echenique, mancino di Rosario, lo avevamo già visto all’opera con la nazionale, la novità di questa tre giorni è stata quella di Guillermo Molina, altra stella della Pro Recco. Il veterano spagnolo ha esordito con la calottina azzurra e, com’era scontato che fosse, non ne ha proprio sentito il peso e la pressione: giocate di alta classe per l’iberico che sembra essere nato per giocare con questa squadra. Altro inserimento di livello è stato quello di Giacomo Cannella: una prima giornata super per l’attaccante laziale che, nonostante l’età, sembra già essere pronto per giocare a questi livelli. Menzione particolare anche per Gianmarco Nicosia: giovane portiere della Sport Management ha trovato spazio nei finali di partita al posto di Del Lungo e non ha fatto rimpiangere l’estremo difensore dell’AN Brescia. Campagna gongola in vista dei prossimi appuntamenti: già agli Europei di quest’estate l’Italia può partire addirittura alla pari con le varie Croazia e Serbia.













