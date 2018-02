Pallanuoto, Europa Cup 2018: il Settebello sfida la Germania a Palermo all’esordio

Esordio sulla carta tranquillo per il Settebello nella nuova manifestazione continentale per la pallanuoto: l’Europa Cup. Gli azzurri sfidano in quel di Palermo, nel secondo match del Girone C (giocheranno prima infatti Montenegro e Russia), alle 19.30 la Germania. Pronostico ovviamente tutto dalla parte della squadra di Sandro Campagna, che è la grande favorita per la vittoria del raggruppamento.

I confronti diretti con i teutonici parlano chiaro: nelle ultime dieci uscite si è sempre imposta la nazionale italiana e, spesso e volentieri, sono arrivati scarti nettissimi tra le due compagini.

Queste le parole di Sandro Campagna, che torna nella sua Sicilia, alla FIN alla vigilia dell’esordio: “E’ la prima manifestazione ufficiale a sette mesi dalla fine del Mondiale di Budapest. Mi aspetto diverse indicazioni da questo torneo perché abbiamo lavorato molto in questo periodo, facendo collegiali lunghi, che sono serviti per provare delle cose nuove che metteremo in pratica già nella prima fase dell’Europa Cup. La squadra è in gran parte rinnovata anche a causa di alcune defezioni dell’ultimo momento; quindi mi attendo qualche inevitabile problema di compattezza, soprattutto quando le partite diventeranno più dure e fisiche. Incontriamo avversari che fanno della fisicità la loro arma migliore. Nel 2017, al di là del risultato dei campionati del mondo, siamo progrediti parecchio e ciò ci deve trasmettere fiducia. Ogni occasione è importante per verificare il nostro percorso di crescita e questa di Palermo lo è, avendo l’opportunità di disputare tre match in altrettanti giorni”.

La rosa degli azzurri è davvero di livello altissimo, nonostante le molte assenze. Non ci saranno infatti, per indisponibilità dell’ultimo minuto, i recchelini Francesco Di Fulvio e Lorenzo Bruni: sempre in casa Pro Recco non presente il centroboa Matteo Aicardi. C’è curiosità nel vedere all’opera per la prima volta in calottina azzurra Willy Molina: lo spagnolo naturalizzato a 33 anni inizia una nuova avventura, verso magari la sua ultima Olimpiade, quella di Tokyo (ha già detto che punta alla medaglia d’oro). Porterà sicuramente esperienza e tanta classe in casa azzurra. C’è ovviamente Gonzalo Echenique, che già da mesi fa parte di questo gruppo. La novità più importante è quella di Giacomo Cannella, giovane attaccante della SS Lazio, che dovrà testarsi per la prima volta a livelli così alti. Sandro Campagna comunque ha dato fiducia al gruppo storico, che vanta il bronzo alle Olimpiadi di Rio: ci sono i vari Presciutti, Velotto, Del Lungo e Fondelli. Reduce da un Mondiale che lo ha portato al top in ambito internazionale è Vincenzo Renzuto Iodice, che vuole proporsi come nuova stella di questa squadra (sta dicendo la sua in un campionato di livello come quello croato con lo JUG).