Pallanuoto, Europa Cup 2018: i convocati del Settebello, Italia in scena a Palermo

Tutto pronto per l’inizio della nuova competizione continentale per quanto riguarda la pallanuoto: scatta il 16 febbraio l’Europa Cup al maschile, con la nazionale italiana che sarà impegnata in casa, in quel di Palermo. Accedono alla Final Eight (che si disputerà a marzo) le prime due squadre del raggruppamento: il Settebello sfiderà Montenegro, Russia e Germania.

Sandro Campagna ha diramato oggi la lista dei convocati per la manifestazione. Un paio di nomi a sorpresa nella squadra azzurra: Luca Damonte, Vincenzo Dolce e il giovanissimo Giacomo Cannella si sono conquistati la calottina tricolore grazie ad un inizio di campionato super. C’è ovviamente la stella Gonzalo Echenique, oltre ai consueti blocchi di AN Brescia e Pro Recco.

Questi i 15 azzurri: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, Nicholas Presciutti (AN Brescia), Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Gianmarco Nicosia (Banco BPM Sport Management), Vincenzo Dolce e Alessandro Velotto (Can Napoli), Michael Bodegas, Lorenzo Bruni, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique (Pro Recco), Luca Damonte (RN Savona), Giacomo Cannella (Lazio Nuoto), Vincenzo Renzuto Iodice (Jug Dubrovnik).