Olimpiadi PyeongChang 2018, Oriental Express: le emozioni social dei protagonisti dei Giochi. Staffette da ricordare in casa Italia!

L’Italia della neve e del ghiaccio torna a farci esaltare conquistando due magnifiche medaglie. Successi che hanno un valore maggiore in quanto giunti in staffetta. Il CONI, dai suoi canali social ufficiali, ringrazia gli eroi delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018: dalle lottatrici del pattinaggio ai cecchini del biathlon.

Seconda medaglia in questi Giochi per un’immensa Arianna Fontana. Eccola gioire con le sue compagne di squadra. La nostra portabandiera ha ancora una gara a disposizione per stupire.

Domani ci aspetta un’altra giornata ricca di emozioni. Spicca la grande sfida tra le amiche e rivali Sofia Goggia e Lindsey Vonn nella discesa libera femminile. L’americana รจ carica, come fosse l’ultima discesa…

Dai canali ufficiali delle olimpiadi sudcoreane chiudiamo infine con l’omaggio alle padrone di casa dominatrici della staffetta femminile di short track, e con un simpatico video di una delle due mascot.

CLICCA QUI PER IL MINISITO DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYONGCHANG 2018



