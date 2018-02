Olimpiadi PyeongChang 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di lunedì 19 febbraio

Quella di lunedì 19 febbraio sarà l’unica giornata, insieme a quella di domenica 25, in cui l’Italia non avrà alcuna speranza di salire sul podio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

Si assegneranno infatti appena tre titoli. Nel bob a 2 maschile non sono presenti equipaggi del Bel Paese, mentre nei 500 metri di speed skating Mirko Nenzi avrà come obiettivo l’ingresso nella top20, dunque molto distante dalla zona medaglie.

Gli azzurri saranno presenti, senza velleità di alta classifica, anche nella prova a squadre di salto con gli sci, dove andrà in scena una bellissima sfida tra Germania, Polonia e Norvegia.

Per tornare a sperare in un podio, bisognerà attendere martedì 20 febbraio, quando l’Italia sarà in finale nella staffetta femminile di short track e potrà giocarsi ottime cartucce anche nel quartetto misto di biathlon.